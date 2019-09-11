В Казахстане могут ввести пожизненное заключение для педофилов

НУР-СУЛТАН, 11 сен - РИА Новости. Пожизненное лишение свободы за сексуальное насилие в отношении малолетних могут ввести в Казахстане, сообщил в среду заместитель генпрокурора Мурат Ахметжанов.

По его словам, в рамках поручения президента Казахстана подготовлен законопроект, куда вошли поправки по ужесточению ответственности за отдельные виды тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, будет усилена ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности: изнасилования и совершение насильственных действий сексуального характера, даже без отягчающих обстоятельств, будут относиться к категории тяжких преступлений.

"Ужесточается ответственность за все насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Появится отдельный квалифицирующий признак - совершение преступления при выполнении служебных обязанностей, который предусматривает более строгую ответственность. Совершение сексуального насилия в отношении малолетнего теперь предусматривает пожизненное или не менее 20 лет лишения свободы", - сказал Ахметжанов на брифинге.

Он добавил, что также вводится ответственность за укрывательство преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По словам Ахметжанова, подобные факты будут отнесены к тяжким преступлениям, максимальное наказание по которым предполагает до шести лет лишения свободы. "Уголовное наказание грозит сотрудникам и руководству специализированных детских учреждений, которые скрывают факты сексуального насилия над детьми в собственных стенах. Такая же ответственность предусматривается и в отношении родителей и опекунов", - сообщил Ахметжанов.