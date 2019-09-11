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РИА Новости

В Казахстане могут ввести пожизненное заключение для педофилов

11:44 11.09.2019
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкКолючая проволока
Колючая проволока
© РИА Новости / Иван Руднев
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Колючая проволока. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 11 сен - РИА Новости. Пожизненное лишение свободы за сексуальное насилие в отношении малолетних могут ввести в Казахстане, сообщил в среду заместитель генпрокурора Мурат Ахметжанов.
По его словам, в рамках поручения президента Казахстана подготовлен законопроект, куда вошли поправки по ужесточению ответственности за отдельные виды тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, будет усилена ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности: изнасилования и совершение насильственных действий сексуального характера, даже без отягчающих обстоятельств, будут относиться к категории тяжких преступлений.
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"Ужесточается ответственность за все насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Появится отдельный квалифицирующий признак - совершение преступления при выполнении служебных обязанностей, который предусматривает более строгую ответственность. Совершение сексуального насилия в отношении малолетнего теперь предусматривает пожизненное или не менее 20 лет лишения свободы", - сказал Ахметжанов на брифинге.
Он добавил, что также вводится ответственность за укрывательство преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. По словам Ахметжанова, подобные факты будут отнесены к тяжким преступлениям, максимальное наказание по которым предполагает до шести лет лишения свободы. "Уголовное наказание грозит сотрудникам и руководству специализированных детских учреждений, которые скрывают факты сексуального насилия над детьми в собственных стенах. Такая же ответственность предусматривается и в отношении родителей и опекунов", - сообщил Ахметжанов.
Сейчас наказание за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних предусматривает в Казахстане максимально до 20 лет лишения свободы.
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