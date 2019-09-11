Эксперт прокомментировал назначение нового главы МИД Японии

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Назначение главой МИД Японии Тосимицу Мотэги, который имеет большой опыт в экономических делах, символичен для отношений с Россией, так как в них сейчас экономика выходит на первый план, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

Новый состав кабинета министров Японии был сформирован в среду. Важным событием стал приход в правительство на должность министра окружающей среды 38-летнего Синдзиро Коидзуми – видного политического деятеля и сына бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми. Второе значимое кадровое решение - перемещение главы МИД Таро Коно на должность министра обороны. Внешнеполитическое ведомство теперь возглавит Тосимицу Мотэги, который прежде был министром по делам восстановления экономики.

Свои должности сохранили два наиболее близких Синдзо Абэ политика – генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо. Большинство новых министров займут посты в кабинете впервые.

"Я думаю, что для России это в общем неплохо, нет никаких сведений о том, что Мотеги относится к России отрицательно. У него большой опыт пребывания на различных постах и прежде всего в экономическом блоке правительства, а сейчас именно экономика выходит на передний план в российско-японских отношениях", - пояснил эксперт.

Он считает, что с учетом того, что быстрое подписание мирного договора и решение вопроса о границе откладывается на неопределенный срок, именно экономика сейчас становится главной в отношениях двух стран, и этот тренд будет в дальнейшем определяться в том числе и выбором нового министра иностранных дел.

"Это (выбор Мотэги на пост главы МИД - ред.) не единственное такое решение, но, мне кажется, это одно из таких символических назначений, если брать именно контекст российско-японских отношений", - отметил Стрельцов.

Что касается его предшественника Таро Коно, который теперь возглавил министерство обороны, то его перемещение на новый пост также показательно в контексте внешнеполитического курса Синдзо Абэ, считает специалист.

"Назначение на этот пост такого политического тяжеловеса, как Коно, можно оценивать как вполне логичный шаг в общем тренде на укрепление силовой компоненты в японском внешнеполитическом истеблишменте и на то, чтобы Япония и в дальнейшем делала ставку на вопросы национальной обороны в своей внешней политике", - заявил Стрельцов.