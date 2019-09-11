Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T11:41Z
https://ria.ru/20190911/1558559588.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/101840/25/1018402584_0:13:2000:1138_1036x0_80_0_0_bc0b634b88230ac883a76d69cd167146.jpg
РИА Новости

Эксперт прокомментировал назначение нового главы МИД Японии

11:41 11.09.2019
311
© AP Photo / Shizuo KambayashiМинистр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Назначение главой МИД Японии Тосимицу Мотэги, который имеет большой опыт в экономических делах, символичен для отношений с Россией, так как в них сейчас экономика выходит на первый план, считает заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.
Новый состав кабинета министров Японии был сформирован в среду. Важным событием стал приход в правительство на должность министра окружающей среды 38-летнего Синдзиро Коидзуми – видного политического деятеля и сына бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми. Второе значимое кадровое решение - перемещение главы МИД Таро Коно на должность министра обороны. Внешнеполитическое ведомство теперь возглавит Тосимицу Мотэги, который прежде был министром по делам восстановления экономики.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ входит в свою официальную резиденцию в Токио. 11 сентября 2019
09:49Сказано в эфире
Повлияет ли смена кабмина на отношение Японии к России? Мнение экспертаСформирован новый состав кабмина Японии. О чем говорят новые назначения, в эфире радио Sputnik объяснил директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов.
Свои должности сохранили два наиболее близких Синдзо Абэ политика – генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо. Большинство новых министров займут посты в кабинете впервые.
"Я думаю, что для России это в общем неплохо, нет никаких сведений о том, что Мотеги относится к России отрицательно. У него большой опыт пребывания на различных постах и прежде всего в экономическом блоке правительства, а сейчас именно экономика выходит на передний план в российско-японских отношениях", - пояснил эксперт.
Он считает, что с учетом того, что быстрое подписание мирного договора и решение вопроса о границе откладывается на неопределенный срок, именно экономика сейчас становится главной в отношениях двух стран, и этот тренд будет в дальнейшем определяться в том числе и выбором нового министра иностранных дел.
"Это (выбор Мотэги на пост главы МИД - ред.) не единственное такое решение, но, мне кажется, это одно из таких символических назначений, если брать именно контекст российско-японских отношений", - отметил Стрельцов.
Что касается его предшественника Таро Коно, который теперь возглавил министерство обороны, то его перемещение на новый пост также показательно в контексте внешнеполитического курса Синдзо Абэ, считает специалист.
"Назначение на этот пост такого политического тяжеловеса, как Коно, можно оценивать как вполне логичный шаг в общем тренде на укрепление силовой компоненты в японском внешнеполитическом истеблишменте и на то, чтобы Япония и в дальнейшем делала ставку на вопросы национальной обороны в своей внешней политике", - заявил Стрельцов.
По мнению эксперта, Коно является доверенным лицом Абэ и одним из претендентов на роль лидера правящей Либерально-демократической партии. Он продолжатель крупной политической династии и очень хорошо узнаваем в стране. Его назначение министром обороны - "знаковое событие".
Переговоры России и Японии. Архивное фото
10 июня, 13:29Радио
Аналитик: сотрудничество России и Японии ‒ пример успешного взаимодействияМинистр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что план японского премьера Синдзо Абэ по развитию двустороннего сотрудничества уже показал конкретные результаты. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik аналитик Валерий Вайсберг.
200100
Обсудить 0
Таро КоноТаро АсоСиндзо АбэМИД Японии‎ЯпонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Службы бе­зо­пас­нос­ти Украины в Киеве
Партия Порошенко попросила СБУ оценить встречу главы Чехии и русинов
РИА
Новости
Здание Министерства Юстиции России
В российском Минюсте прокомментировали жалобу Украины в ЕСПЧ
Центральная мечеть в городе Нови-Пазар, Сербия
Партия мусульман Сербии потребовала автономии для части страны
В Казахстане могут ввести пожизненное заключение для педофилов
Лента
новостей
Токио
Япония будет продолжать переговоры с Россией по мирному договору
Бойко Борисов призвал не смешивать отношения с Россией и шпионский скандал
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани прокомментировал отставку Болтона
Дмитрий Кулеба
Вице-премьер Украины опроверг заявления об отказе от курса в НАТО и ЕС
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
Загранпаспорт
UNWTO надеется на полную отмену виз во всех странах через десять лет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Нормализация отношений с Украиной требует длительной работы, заявил Песков
Автомобиль службы Яндекс.Такси
Gett пожаловался в ФАС на сделку "Яндекс.Такси" и "Везет"
Киев
Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
18:59Иностранцам-выпускникам российских вузов упростят получение гражданства
18:57ЕР предложила главу законодательного собрания Севастополя на пост сенатора
18:53В Москве осудили экс-замглаву ОВД Лефортово по делу о присвоении денег
18:45Эфиопия заинтересована в участии российских компаний в модернизации ГРЭС
Лента новостейМолния