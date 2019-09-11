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РИА Новости

Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества

11:24 11.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
МИНСК, 11 сен - РИА Новости. Украина по-прежнему не направляла в Исполком СНГ официальных писем о прекращении своего участия в Содружестве и выходе из базовых соглашений, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Исполкома СНГ.
При президентстве Петра Порошенко украинские власти неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ, однако так и не подали документы. В среду газета "Коммерсантъ" сообщила, что Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, такая же ситуация — с документами, участницей которых Украина является в рамках СНГ.
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"О выходе из СНГ Украина официально не сообщала и документов соответствующих не предоставляла. Никаких нот и официальных писем о выходе не было и нет", - отметили в пресс-службе Исполкома СНГ.
По данным Исполкома, за последнее время Украина вышла из нескольких тематических соглашений в рамках СНГ. Собеседник агентства предположил, что Киев вышел из отдельных соглашений на основе проведенной украинскими властями ревизии международных договоров и оценке их интереса для Украины. Например, в 2015 году Украина вышла из соглашения о миссии наблюдателей СНГ на выборах.
После госпереворота на Украине в феврале 2014 года новое руководство страны заявило о намерении отказаться от участия в работе СНГ. На тот момент президент Украины Порошенко подписал указ об отзыве представителей страны из всех уставных органов Содружества. При этом Порошенко заявил, что украинская сторона "внимательно посмотрит" все международные договоры, заключенные в рамках содружества, и выйдет из тех, в которых найдет "хотя бы малейшее несоответствие национальным интересам".
В августе 2018 года представительство Украины при уставных органах СНГ было закрыто, контакты осуществляются через украинское посольство в Минске.
В апреле этого года глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев заявлял, что рассчитывает, что после завершения президентской кампании на Украине эта страна вернется к активному взаимодействию в рамках Содружества. В мае президентом Украины стал Владимир Зеленский.
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