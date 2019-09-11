Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции

КРАСНОЯРСК, 11 сен - РИА Новости. Суд оштрафовал за неповиновение полицейским жителя Улан-Удэ, находящегося в понедельник на площади Советов, где собрались недовольные результатами выборов мэра, сообщает Советский районный суд города.

В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте - сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%.

Ранее пресс-служба бурятского уполномоченного по правам человека сообщила, что в понедельник на стихийном митинге на площади Советов в Улан-Удэ протестующие выразили несогласие с результатами выборов мэра. Омбудсмен заявила, что выяснит законность задержания участников акции, и подчеркнула, что результаты голосования признаны состоявшимися и легитимными. В МВД подтвердили, что задержаны двое активных участников несанкционированного массового мероприятия.

"Житель Улан-Удэ 9 сентября 2019 года в вечернее время, находясь на площади Советов Улан-Удэ, оказал неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, осуществлявшим исполнение служебных обязанностей… Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.19.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей", - говорится в сообщении.