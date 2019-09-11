Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Парламент Украины на заседании в среду принял в первом чтении президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников и наказании за их приобретение. Соответствующие решение поддержали 316 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Документ еще должен пройти второе чтение.

Законопроектом предлагается дополнить Уголовный кодекс страны положениями, устанавливающими уголовную ответственность за приобретение чиновниками, в том числе местного уровня, активов, стоимость которых более чем на пятнадцать тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (более 250 тысяч гривен или более 10 тысяч долларов по текущему курсу) превышает их законные доходы. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

"Предусматривается введение в Гражданском кодексе Украины отдельного основания прекращения права собственности, определение видов активов, которые могут признаваться необоснованными, и предел стоимости таких активов (стоимость в пятьсот и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц)", - говорится в пояснительной записке к документу.

Положениями законопроекта в части введения процедуры признания активов необоснованными и их взыскания предлагается закрепить классический стандарт доказывания, - "преимущество доказательств" - который закрепляет принцип равенства сторон.

Рассмотрение дел о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства предлагается отнести к юрисдикции Высшего антикоррупционного суда, что, в свою очередь, будет гарантией беспристрастного рассмотрения таких дел. Право на обращение в суд с соответствующим иском предлагается предоставить Национальному антикоррупционному бюро Украины по согласованию с прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры, кроме дел, где ответчиком являются должностные лица Национального антикоррупционного бюро Украины и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры. В таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам Генеральной прокуратуры Украины по поручению Генерального прокурора.