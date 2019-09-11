Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании iFly, следовавший в китайский курортный город Санья и вернувшийся в Екатеринбург из-за технической неисправности, вылетел в пункт назначения, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта "Кольцово".

В ночь на среду рейс F7-9885 Екатеринбург - Санья вернулся в аэропорт вылета, совершив посадку в 03.24 (01.24 мск) в "Кольцово".

Как отмечали в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, причиной возвращения борта стало срабатывание датчика ошибки механизации во время набора высоты. На борту воздушного судна находились 284 пассажира, из них 28 детей и 12 членов экипажа. По информации следователей, пассажиры и члены экипажа не пострадали.