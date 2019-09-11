В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен - РИА Новости. Один ребенок и 10 взрослых пострадали при столкновении маршрутного такси с легковой машиной в Челябинске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"В результате ДТП с участием маршрутного такси и легковушки пострадали 11 человек, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие направлены на осмотр в лечебные учреждения.