В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой

ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен - РИА Новости. Один ребенок и 10 взрослых пострадали при столкновении маршрутного такси с легковой машиной в Челябинске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате ДТП с участием маршрутного такси и легковушки пострадали 11 человек, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие направлены на осмотр в лечебные учреждения.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Челябинской области, ДТП произошло в среду около 11.40 на проспекте Ленина, 22. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Volkswagen Touran и микроавтобус Ford, двигавшиеся в попутном направлении, и маршрутка совершила наезд на бетонное ограждение.