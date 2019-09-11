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РИА Новости

В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой

10:46 11.09.2019 (обновлено: 10:54 11.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ЧЕЛЯБИНСК, 11 сен - РИА Новости. Один ребенок и 10 взрослых пострадали при столкновении маршрутного такси с легковой машиной в Челябинске, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В результате ДТП с участием маршрутного такси и легковушки пострадали 11 человек, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все пострадавшие направлены на осмотр в лечебные учреждения.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Челябинской области, ДТП произошло в среду около 11.40 на проспекте Ленина, 22. По предварительной информации, столкнулись автомобиль Volkswagen Touran и микроавтобус Ford, двигавшиеся в попутном направлении, и маршрутка совершила наезд на бетонное ограждение.
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Volkswagen GroupFord MotorЧелябинская областьЧелябинскПроисшествия
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