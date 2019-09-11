"Санкционный" отдел в новой ЕК переподчинили еврокомиссару от Латвии

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Отдел Еврокомиссии, отвечающий за проработку санкционных мер и подчиняющийся главе дипломатии ЕС, в новой структуре ЕК будет переподчинен вице-председателю по вопросам экономики, которым должен стать кандидат от Латвии, свидетельствует обновленная структура исполнительной коллегии.

Во вторник избранная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила в Брюсселе структуру будущей ЕК, которая приступит к работе 1 ноября. Кандидату от Латвии Валдису Домбровскису предложено курировать на посту вице-председателя широкий блок экономических и финансовых вопросов.

Согласно обновленной схеме распределения обязанностей внутри ЕК, из компетенции вице-председателя и высокого представителя по иностранной политике и вопросам безопасности ЕС, которым должен стать кандидат от Испании Жозеп Боррель, выведен пятый отдел службы внешнеполитических инструментов (Unit FPI.5).

"Изменения для Службы внешнеполитических инструментов: часть пятого отдела, занимающегося санкциями, переводится из этой службы в главное управление финансовой стабильности, финансовых услуги и рынков капитала ЕС", - говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

При этом в полномочиях нового в структуре ЕК исполнительного вице-председателя по экономике появились два новых отдела: по вопросам санкций и борьбы с отмыванием денег.