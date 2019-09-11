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РИА Новости

"Санкционный" отдел в новой ЕК переподчинили еврокомиссару от Латвии

10:30 11.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Отдел Еврокомиссии, отвечающий за проработку санкционных мер и подчиняющийся главе дипломатии ЕС, в новой структуре ЕК будет переподчинен вице-председателю по вопросам экономики, которым должен стать кандидат от Латвии, свидетельствует обновленная структура исполнительной коллегии.
Во вторник избранная глава ЕК Урсула фон дер Ляйен представила в Брюсселе структуру будущей ЕК, которая приступит к работе 1 ноября. Кандидату от Латвии Валдису Домбровскису предложено курировать на посту вице-председателя широкий блок экономических и финансовых вопросов.
Прохожий у здания Европейской комиссии в Брюсселе.
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Согласно обновленной схеме распределения обязанностей внутри ЕК, из компетенции вице-председателя и высокого представителя по иностранной политике и вопросам безопасности ЕС, которым должен стать кандидат от Испании Жозеп Боррель, выведен пятый отдел службы внешнеполитических инструментов (Unit FPI.5).
"Изменения для Службы внешнеполитических инструментов: часть пятого отдела, занимающегося санкциями, переводится из этой службы в главное управление финансовой стабильности, финансовых услуги и рынков капитала ЕС", - говорится в документе, с которым ознакомилось РИА Новости.
При этом в полномочиях нового в структуре ЕК исполнительного вице-председателя по экономике появились два новых отдела: по вопросам санкций и борьбы с отмыванием денег.
Ранее служба внешнеполитических инструментов ЕК целиком подчинялась непосредственно высокому представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Она тесно сотрудничает с Европейской службой внешних действий (внешнеполитической службой) и с посольствами ЕС по всему миру, занимается подготовкой и реализацией внешнеполитических мероприятий.
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Урсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзВалдис ДомбровскисЛатвияВ мире
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