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РИА Новости
Единый день голосования

Избирком признал выборы в парламент Крыма состоявшимися

10:29 11.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования
Избиратель в единый день голосования
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратель в единый день голосования . Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Выборы в парламент Крыма второго созыва признаны состоявшимися и действительными, соответствующее решение принято на заседании избиркома республики в среду.
"Признать выборы депутатов в Государственный совет Республики Крым второго созыва по республиканскому избирательному округу и одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными", - говорится в решении.
По итогам выборов в состав парламента избрано 75 депутатов. В госсовет прошло три партии: "Единая Россия" набрала 54,70%, ЛДПР – 16,84%, Коммунистическая Партия Российской Федерации – 8,22%. Кроме того, кандидаты от ЕР также победили во всех 25 одномандатных округах.
Таким образом "Единая Россия" получила 60 мандатов из 75. Остальные достались ЛДПР – 10 и КПРФ – 5.
Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. Явка избирателей составила 33,26%.
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Единый день голосованияЛДПРКПРФЕдиная РоссияСимферопольКрым
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