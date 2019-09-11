Избирком признал выборы в парламент Крыма состоявшимися

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости. Выборы в парламент Крыма второго созыва признаны состоявшимися и действительными, соответствующее решение принято на заседании избиркома республики в среду.

"Признать выборы депутатов в Государственный совет Республики Крым второго созыва по республиканскому избирательному округу и одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными", - говорится в решении.

По итогам выборов в состав парламента избрано 75 депутатов. В госсовет прошло три партии: "Единая Россия" набрала 54,70%, ЛДПР – 16,84%, Коммунистическая Партия Российской Федерации – 8,22%. Кроме того, кандидаты от ЕР также победили во всех 25 одномандатных округах.