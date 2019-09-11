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РИА Новости

Робот "Федор" больше не полетит в космос

10:09 11.09.2019 (обновлено: 14:35 11.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия" укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил", — сказал он про "Федора".

На смену ему придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
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Робот "Федор" опубликовал видео, как его извлекли из корабля "Союз"
Таким образом, новый андроид станет "Алексеем Леоновым" (первый человек, вышедший в открытый космос) среди роботов.
Если программа будет выполнена без задержек, "мы будем первые", заключил Дудоров.
Робота "Федора" запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Там с ним проводили эксперименты космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов. В субботу "Федор" вернулся на Землю.
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)Алексей ЛеоновМеждународная космическая станцияКосмос - РИА НаукаМоскваКазахстанРИА Наука
Популярные комментарии
"Фёдор" на МКС нужен был как собаке пятая нога. Зачем же его туда запустили? Да затем что Рогозин ничерта не понимает в Космосе, но любит пиар. Как тебе такое Илон Маск?! Мы вон аж "робота" в космос запустили!
11 сентября, 10:46
Будущее Страны
1001540394
А медаль Героя России ему уже выдали? Чувствую вернётся фёдор на своё место работы в качестве терминала по выдаче талончиков в районной больнице.
11 сентября, 10:16
ИРИван Русский
485900178
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