Робот "Федор" больше не полетит в космос

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
"Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил", — сказал он про "Федора".
На смену ему придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
Таким образом, новый андроид станет "Алексеем Леоновым" (первый человек, вышедший в открытый космос) среди роботов.
Если программа будет выполнена без задержек, "мы будем первые", заключил Дудоров.
Робота "Федора" запустили на околоземную орбиту 22 августа. Через пять суток корабль со второй попытки причалил к МКС. Там с ним проводили эксперименты космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов. В субботу "Федор" вернулся на Землю.