Робот "Федор" больше не полетит в космос

Сотрудники ракетно-космической корпорации "Энергия" укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Робот "Федор", который недавно побывал на МКС, больше в космос не полетит, рассказал РИА Новости исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

"Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил", — сказал он про "Федора".

На смену ему придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.

Дудоров объяснил, почему нынешний "Федор" для этой задачи не годится: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.

Таким образом, новый андроид станет "Алексеем Леоновым" (первый человек, вышедший в открытый космос) среди роботов.

Если программа будет выполнена без задержек, "мы будем первые", заключил Дудоров.