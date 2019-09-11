Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T10:00Z
https://ria.ru/20190911/1558555420.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155141/67/1551416700_0:0:2676:1505_1036x0_80_0_0_3a1a730d003dd8178048479d84782edb.jpg
РИА Новости

В ГД внесли проект об увеличении штрафа за перевозки без карты маршрута

10:00 11.09.2019
553
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафа за повторное нарушение при использовании в регулярных перевозках автобусов при отсутствии карты маршрута, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в статью 11.33 КоАП о нарушении порядка использования автобуса, трамвая, троллейбуса.
По мнению авторов инициативы, действующие нормы законодательства, предполагающие штраф 5 тысяч рублей для водителя, 30 тысяч — для должностных лиц и 300 тысяч — для юрлиц, использующих для регулярных перевозок автобусы без карты маршрута, не приносит должных результатов, "поскольку собираемость штрафов за данный вид административных правонарушений крайне низкая (в подавляющем большинстве штраф не оплачивается)".
В этой связи авторы предлагают за повторное нарушение предусмотреть штраф для водителя в размере 10 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - 400 тысяч рублей с возможностью конфискации транспортного средства.
Центральный автовокзал в Москве
31 июля, 09:01РИА Новости
Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
"Противодействию нелегальным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом будет способствовать предлагаемое проектом федерального закона ужесточение ответственности за повторное использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобусов, трамваев или троллейбусов при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок в случае, если наличие такой карты является обязательным", - отмечается в пояснительной записке к документу.
301012
Обсудить 0
Госдума РФНижегородская областьОбщество
Рекомендуем
РИА
Новости
Лента
новостей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния