В ГД внесли проект об увеличении штрафа за перевозки без карты маршрута

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Законодательное собрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект об увеличении штрафа за повторное нарушение при использовании в регулярных перевозках автобусов при отсутствии карты маршрута, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в статью 11.33 КоАП о нарушении порядка использования автобуса, трамвая, троллейбуса.

По мнению авторов инициативы, действующие нормы законодательства, предполагающие штраф 5 тысяч рублей для водителя, 30 тысяч — для должностных лиц и 300 тысяч — для юрлиц, использующих для регулярных перевозок автобусы без карты маршрута, не приносит должных результатов, "поскольку собираемость штрафов за данный вид административных правонарушений крайне низкая (в подавляющем большинстве штраф не оплачивается)".

В этой связи авторы предлагают за повторное нарушение предусмотреть штраф для водителя в размере 10 тысяч рублей, для должностных лиц - 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - 400 тысяч рублей с возможностью конфискации транспортного средства.