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РИА Новости

Умер академик Энеев, благодаря которому состоялся полет Гагарина в космос

09:59 11.09.2019 (обновлено: 11:20 11.09.2019)
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© Фото : Федеральный журнал "Горец"Академик Тимур Энеев
Академик Тимур Энеев
© Фото : Федеральный журнал "Горец"
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Академик РАН Тимур Энеев, в свое время рассчитавший, что человека можно вернуть на Землю после космического полета, скончался на 95-м году жизни.
На сайте РАН указывается, что ученый умер 8 сентября.
Он родился в Грозном 23 сентября 1924 года.
В 1950-х годах ученый занимался вопросами управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Результаты его расчетов были использованы при запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Помимо того, расчеты ученого по изменению орбиты спутника во время полета в верхних слоях атмосферы показали, что перегрузка и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают безопасности космонавта. Это открытие в последующем было учтено при запуске в космос в 1961 году Юрия Гагарина.
Также Энеев рассчитал схемы старта с околоземной орбиты межпланетных зондов.
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Тимур ЭнеевРоссийская академия наукЮрий Гагарин (космонавт)РИА Наука
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