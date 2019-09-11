Горизбирком утвердил победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Горизбирком утвердил итоги голосования на выборах губернатора Петербурга, на которых победил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, сообщил председатель комиссии Виктор Миненко на итоговом заседании.

"Петербургская избирательная комиссия решила признать выборы высшего должностного лица Петербурга состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, получившего 734 903 голоса избирателей, что составляет 64,43%, то есть более половины голосов избирателей", - сказал он.

Согласно данным подсчета, кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набрал 182 тысячи 797 голосов, Надежда Тихонова от "Справедливой России" - 192 тысячи 114 голосов избирателей.