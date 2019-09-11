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РИА Новости
Единый день голосования

Горизбирком утвердил победу Беглова на выборах губернатора Петербурга

09:27 11.09.2019 (обновлено: 09:52 11.09.2019)
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© пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаАлександр Беглов
Александр Беглов
© пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Александр Беглов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Горизбирком утвердил итоги голосования на выборах губернатора Петербурга, на которых победил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов, сообщил председатель комиссии Виктор Миненко на итоговом заседании.
"Петербургская избирательная комиссия решила признать выборы высшего должностного лица Петербурга состоявшимися и действительными. Считать избранным на должность губернатора Петербурга Александра Дмитриевича Беглова, получившего 734 903 голоса избирателей, что составляет 64,43%, то есть более половины голосов избирателей", - сказал он.
Согласно данным подсчета, кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набрал 182 тысячи 797 голосов, Надежда Тихонова от "Справедливой России" - 192 тысячи 114 голосов избирателей.
Число принявших участие в голосовании избирателей составило 1 миллион 147 тысяч 45 человек, явка составила 30,07%. Явка на губернаторских выборах 2014 года в Петербурге составила 39,36%, проголосовали 1 миллион 468 тысяч 292 петербуржца.
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Единый день голосованияАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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