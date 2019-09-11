Сыгравший Назарбаева актер стал депутатом парламента в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 11 сен - РИА Новости. Казахстанский актер Нурлан Алимжанов, получивший широкую известность после исполнения роли первого президента республики Нурсултана Назарбаева в киноэпопее "Путь лидера", в среду принес присягу в качестве депутата мажилиса (нижней палаты) парламента страны, передает корреспондент РИА Новости.

"Наши ряды пополнил еще один депутат, постановлением ЦИК член партии Nur Otan Алимжанов Нурлан Баянгалиевич был зарегистрирован депутатом мажилиса по партийному списку", - сказал председатель палаты Нурлан Нигматулин в ходе пленарного заседания в среду.

Алимжанов принес присягу и вошел в состав комитета по социально-культурному развитию. Алимжанову 35 лет, он снялся в нескольких фильмах, в которых сыграл Нурсултана Назарбаева.