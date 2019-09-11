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РИА Новости

В МИД оценили заявления США о возможности новых санкций против "Роснефти"

09:16 11.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Роснефть" на Петербургском международном экономическом форуме 2018
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Заявления США о возможности новых санкций против "Роснефти" из-за работы в Венесуэле нелегитимны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Разумеется",- сказал Рябков, отвечая на вопрос, считают ли в Москве нелегитимными заявления США о возможности новых санкции в отношении "Роснефти" из-за закупок нефти у Венесуэлы и Ирана.
Накануне спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США допускают в будущем санкции против "Роснефти" за сотрудничество с Венесуэлой.
"Но мы не боимся никаких санкций, "Роснефть" давно уже под санкциями",- подчеркнул замглавы МИД РФ.
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В связи с присоединением Крыма и событиями на востоке Украины Евросоюз и США ввели финансовые и технологические санкции против российских нефтегазовых компаний в 2014 году. Под финансовые санкции США попали "Роснефть", "Новатэк", "Транснефть", "Газпром нефть", а под технологические, помимо перечисленных, еще и "Лукойл", "Газпром", "Сургутнефтегаз" и их дочерние компании с контрольным пакетом акций в России. Под финансовыми и технологическими санкциями ЕС оказались "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", а также их дочерние компании с контрольным пакетом акций.
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РоснефтьСергей РябковРоссияСШАВ мире
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