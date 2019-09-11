В Ленинградской области сгорели двенадцать микроавтобусов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Двенадцать микроавтобусов марки Ford Transit сгорели ночью в Кингисеппе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.
"На месте пожара в Кингисеппе работали две дежурные смены пожарно-спасательных частей. Горели автотранспортные средства. Все сгораемые части микроавтобусов выгорели полностью", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По информации регионального управления МЧС, в 4.25 мск пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
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