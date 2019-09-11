Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T09:11Z
https://ria.ru/20190911/1558554111.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155582/04/1555820447_0:249:3199:2048_1036x0_80_0_0_022c30a9295573f2330cd8f4a3fd6f6f.jpg
РИА Новости

В Ленинградской области сгорели двенадцать микроавтобусов

09:11 11.09.2019
3193
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Двенадцать микроавтобусов марки Ford Transit сгорели ночью в Кингисеппе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области.
"На месте пожара в Кингисеппе работали две дежурные смены пожарно-спасательных частей. Горели автотранспортные средства. Все сгораемые части микроавтобусов выгорели полностью", - рассказали в пресс-службе ведомства.
По информации регионального управления МЧС, в 4.25 мск пожар был ликвидирован, пострадавших нет.
Сотрудник МЧС
14 августа, 16:40РИА Новости
В Петербурге сгорел арендованный под свадьбу автобус
013337
Обсудить 1
Ленинградская областьПроисшествия
Рекомендуем
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА
Новости
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Лента
новостей
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Музыкант и композитор Юрий Лоза
Лоза предложил наказание для Билана за выступления в нетрезвом виде
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Отель в Турции
Посол России прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Сотрудники ракетно-космической корпорации Энергия укладывают робота Федора в специальный футляр после полета на МКС
Робот "Федор" больше не полетит в космос
Прохожие на улице Уолл-Стрит в Нью-Йорке, США
Реальный долг США в 18 раз больше, чем все думали. Что теперь будет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния