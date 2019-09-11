Военные из Узбекистана на учениях "Центр-2019" приготовили плов

ТАШКЕНТ, 11 сен - РИА Новости. Военнослужащие из Узбекистана высоко оценили условия, созданные для размещения иностранных участников стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Центр-2019" в Оренбургской области РФ, и уже успели приготовить плов, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства обороны республики.

Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области развернуты полевые лагеря для размещения иностранных участников учений "Центр-2019". В состав каждого лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, медицинский пункт. Также оборудованы комнаты для хранения оружия контейнерного типа, организована караульная служба.

"Здесь созданы все условия для проживания, питания, быта, досуга и занятия спортом", - сказал представитель Минобороны Узбекистана. По данным пресс-службы, питание военнослужащих организовано с использованием полевой кухни, а основная часть рациона состоит из национальных блюд.

Военные из Узбекистана уже успели приготовить плов на все подразделение, при этом рис и специи, а также казан они привезли с собой, отметили в министерстве.

"В ближайшие дни военнослужащие Узбекистана будут проводить занятия с применением техники и вооружения и тренировки по подготовке к участию в активной фазе учения", - добавили в Минобороны.

В учениях "Центр-2019" примут участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.