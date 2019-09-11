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РИА Новости

Военные из Узбекистана на учениях "Центр-2019" приготовили плов

09:01 11.09.2019
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© РИА Новости / Андрей Рудаков / Перейти в фотобанкУчения
Учения
© РИА Новости / Андрей Рудаков
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Учения. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 11 сен - РИА Новости. Военнослужащие из Узбекистана высоко оценили условия, созданные для размещения иностранных участников стратегического командно-штабного учения (СКШУ) "Центр-2019" в Оренбургской области РФ, и уже успели приготовить плов, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства обороны республики.
Ранее командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин сообщил, что на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области развернуты полевые лагеря для размещения иностранных участников учений "Центр-2019". В состав каждого лагеря входят палатки для проживания, бытового обслуживания, пункты хозяйственного довольствия, медицинский пункт. Также оборудованы комнаты для хранения оружия контейнерного типа, организована караульная служба.
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"Здесь созданы все условия для проживания, питания, быта, досуга и занятия спортом", - сказал представитель Минобороны Узбекистана. По данным пресс-службы, питание военнослужащих организовано с использованием полевой кухни, а основная часть рациона состоит из национальных блюд.
Военные из Узбекистана уже успели приготовить плов на все подразделение, при этом рис и специи, а также казан они привезли с собой, отметили в министерстве.
"В ближайшие дни военнослужащие Узбекистана будут проводить занятия с применением техники и вооружения и тренировки по подготовке к участию в активной фазе учения", - добавили в Минобороны.
В учениях "Центр-2019" примут участие 128 тысяч военнослужащих, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения. Основные действия пройдут с 16 по 21 сентября на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Дагестана и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.
Для отработки совместных действий в составах группировок войск к учениям привлечены воинские контингенты КНР, Пакистана, Киргизии, Индии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
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