В МИД прокомментировали отставку Болтона

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Позиция Москвы после отставки советника президента США по национальной безопасности Позиция Москвы после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не изменилась, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Накануне Дональд Трамп написал в твиттере , что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Тот, в свою очередь, заявил, что подал в отставку сам.

Как отметил Рябков, традиционно такие изменения не ведут к нормализации отношений.

"Поэтому никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением у нас нет и быть не может", — отметил замглавы МИД.

По его словам, позиция Москвы прежняя — судить по делам, а не заявлениям или намерениям.

Предпосылки к отставке Болтона

Ранее американские СМИ писали, что у Трампа и Болтона разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.

Последним примером стали сообщения о том, что Болтон наряду с вице-президентом США Майком Пенсом высказался против намерения Трампа провести переговоры между радикальным движением "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмп-Дэвиде.