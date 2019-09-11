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РИА Новости

В МИД прокомментировали отставку Болтона

08:44 11.09.2019 (обновлено: 15:03 11.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Позиция Москвы после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не изменилась, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Накануне Дональд Трамп написал в твиттере, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Тот, в свою очередь, заявил, что подал в отставку сам.
Как отметил Рябков, традиционно такие изменения не ведут к нормализации отношений.
"Поэтому никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением у нас нет и быть не может", — отметил замглавы МИД.
По его словам, позиция Москвы прежняя — судить по делам, а не заявлениям или намерениям.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
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Предпосылки к отставке Болтона

Ранее американские СМИ писали, что у Трампа и Болтона разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.
Последним примером стали сообщения о том, что Болтон наряду с вице-президентом США Майком Пенсом высказался против намерения Трампа провести переговоры между радикальным движением "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмп-Дэвиде.
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Болтон также считается сторонником более решительных и жестких мер в отношении Ирана. Он неоднократно открыто призывал к смене власти в этой стране. Яркой иллюстрацией несогласия между ним и американским лидером стал инцидент со сбитым в июне американским беспилотником. Тогда Трамп заявил, что произошедшее могло быть непреднамеренной ошибкой Ирана.
Советник США по национальной безопасности Джон Болтон в посольстве США в Ереване
Вчера, 21:25Сказано в эфире
"Усы выбесили". Американист об отставке Болтона из советников ТрампаДональд Трамп попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку. Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik назвал несколько причин для такого решения.
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Обсудить 16
Джон БолтонСергей РябковРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
создание войн , хаоса и конфликтов- основная цель политики сатанинско-масонского рейха США, где элита во многом состоит из масонов, иллюминатов и прочих сатанистов. Трамп не совсем их человек, и именно с этим связана борьба против него как Президента.
11 сентября, 10:17
АОАлександр Орлов
302108215
США своими внутренними распрями и маниакальной борьбой с президентом ослабляет себя, изживает. Так давайте выпьем за то, чтобы она как можно быстрее сама себя сожрала!!!
11 сентября, 10:51
Alekcis Buyn
900001
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