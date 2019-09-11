В МИД прокомментировали отставку Болтона

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Позиция Москвы после отставки советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не изменилась, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.
Накануне Дональд Трамп написал в твиттере, что уволил Болтона из-за разногласий по внешней политике. Тот, в свою очередь, заявил, что подал в отставку сам.
Как отметил Рябков, традиционно такие изменения не ведут к нормализации отношений.
"Поэтому никаких ожиданий в связи с перестановками, освобождением кого-то от должности или назначением у нас нет и быть не может", — отметил замглавы МИД.
По его словам, позиция Москвы прежняя — судить по делам, а не заявлениям или намерениям.
Предпосылки к отставке Болтона
Ранее американские СМИ писали, что у Трампа и Болтона разные позиции по целому ряду аспектов внешней политики. В частности, разногласия касались отношений с КНДР, Ираном и Афганистаном.
Последним примером стали сообщения о том, что Болтон наряду с вице-президентом США Майком Пенсом высказался против намерения Трампа провести переговоры между радикальным движением "Талибан" и президентом Афганистана Ашрафом Гани в Кэмп-Дэвиде.
Болтон также считается сторонником более решительных и жестких мер в отношении Ирана. Он неоднократно открыто призывал к смене власти в этой стране. Яркой иллюстрацией несогласия между ним и американским лидером стал инцидент со сбитым в июне американским беспилотником. Тогда Трамп заявил, что произошедшее могло быть непреднамеренной ошибкой Ирана.