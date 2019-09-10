Биография Джона Болтона

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве

Окончил Йельский университет, получив в 1970 году степень бакалавра гуманитарных наук, в 1974 году – степень доктора юридических наук.

В 1974-1981 годах был сотрудником, в 1983-1985 годах – партнером юридической компании Covington & Burling.

В 1981-1983 годах занимал должности генерального юрисконсульта и помощника администратора Агентства США по международному развитию.

В 1985-1989 годах – помощник генерального прокурора в Министерстве юстиции США.

В 1989-1993 годах – помощник госсекретаря США по делам международных организаций.

В 1993-1999 годах Болтон работал в компании Lerner, Reed, Bolton and McManus.

В 1994-2001 годы – адъюнкт-профессор юридического факультета Университета Джорджа Мейсона.

В 1997-2001 годах работал в Американском институте предпринимательства.

В 2001-2005 годах в администрации президента Джорджа Буша-младшего занимал пост заместителя государственного секретаря по контролю за вооружениями.

С 2005 года по 2006 год был постоянным представителем США в ООН.

После отставки он вновь вернулся к карьере консервативного эксперта и комментатора.

С 2007 года – старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.

9 апреля 2018 года был назначен советником президента США по национальной безопасности.

10 сентября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности.

Джон Болтон известен как сторонник жесткой линии во внешней политике, в том числе в отношении России, Северной Кореи, Ирана и Кубы. Активно поддерживал вторжение в Ирак в 2003 году.

Болтон – автор нескольких книг.

Он женат, у него есть дочь.