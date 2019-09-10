Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T20:26Z
https://ria.ru/20190910/1558546843.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155800/04/1558000443_0:0:3172:1785_1036x0_80_0_0_93df14c44a3d30f37c9f6b923a7293ab.jpg
РИА Новости

Биография Джона Болтона

20:26 10.09.2019
454
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон на пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Американский политик Джон Болтон (John Bolton) родился 20 ноября 1948 года в Балтиморе, штат Мэриленд, США.
Окончил Йельский университет, получив в 1970 году степень бакалавра гуманитарных наук, в 1974 году – степень доктора юридических наук.
В 1974-1981 годах был сотрудником, в 1983-1985 годах – партнером юридической компании Covington & Burling.
В 1981-1983 годах занимал должности генерального юрисконсульта и помощника администратора Агентства США по международному развитию.
В 1985-1989 годах – помощник генерального прокурора в Министерстве юстиции США.
В 1989-1993 годах – помощник госсекретаря США по делам международных организаций.
В 1993-1999 годах Болтон работал в компании Lerner, Reed, Bolton and McManus.
В 1994-2001 годы – адъюнкт-профессор юридического факультета Университета Джорджа Мейсона.
В 1997-2001 годах работал в Американском институте предпринимательства.
В 2001-2005 годах в администрации президента Джорджа Буша-младшего занимал пост заместителя государственного секретаря по контролю за вооружениями.
С 2005 года по 2006 год был постоянным представителем США в ООН.
После отставки он вновь вернулся к карьере консервативного эксперта и комментатора.
С 2007 года – старший научный сотрудник Американского института предпринимательства.
9 апреля 2018 года был назначен советником президента США по национальной безопасности.
10 сентября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности.
Джон Болтон известен как сторонник жесткой линии во внешней политике, в том числе в отношении России, Северной Кореи, Ирана и Кубы. Активно поддерживал вторжение в Ирак в 2003 году.
Болтон – автор нескольких книг.
Он женат, у него есть дочь.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
000001
Обсудить 0
Джон БолтонДональд ТрампСШАСправки
Рекомендуем
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Эксперт назвал возможную причину отставки Болтона
РИА
Новости
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
В Кремле прокомментировали отставку Болтона
Кадр из фильма Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Сириус Блэк снова встретились спустя 12 лет
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с представителями общественности по вопросам развития Дальнего Востока
Путин сменил прокуроров в ряде регионов
В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийствах охранников
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
В МИД прокомментировали отставку Болтона
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
В Вашингтоне начались работы по замене забора Белого дома на более высокий
Новым и.о. советника президента США по нацбезопасности станет Каппермен
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Министерство иностранных дел Украины
Украина приостановила процесс расторжения соглашений с Россией, пишут СМИ
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай на фоне новых ракетных пусков КНДР надеется на диалог между сторонами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
10:40Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру
10:37В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России
10:32"Нападение" на инкассаторов в Подмосковье оказалось учениями
10:32В Молдавии проходят массовые обыски по делу об отмывании денег
10:30"Санкционный" отдел в новой ЕК переподчинили еврокомиссару от Латвии
10:29Избирком признал выборы в парламент Крыма состоявшимися
10:26В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
Лента новостейМолния