Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T08:41Z
https://ria.ru/20190911/1558553567.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155732/69/1557326998_0:111:3247:1937_1036x0_80_0_0_681dfecece0ad969512512f906ab88ca.jpg
РИА Новости
Задержание Атамбаева

В Киргизии проверят действия силовиков при задержании Атамбаева

08:41 11.09.2019
2175
© Sputnik / Табылды КадырбековСитуация в селе Кой-Таш в Киргизии
Ситуация в селе Кой-Таш в Киргизии
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БИШКЕК, 11 сен - РИА Новости. Военная прокуратура Киргизии проверит правомочность действий силовиков во время спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, в ходе которой пострадали более 100 человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.
Как уточнили в Генпрокуратуре, коллективное заявление на руководителей силовых ведомств от жителей села Кой-Таш, где прошла спецоперация, поступило в понедельник.
"Вышеуказанное коллективное заявление в части действий должностных лиц МВД и ГКНБ (Госкомитет нацбезопасности - ред.) Кыргызской республики направлено в военную прокуратуру для рассмотрения в рамках имеющегося досудебного производства, по результатам которого будет дана соответствующая юридическая оценка", - сказали в пресс-службе.
Как добавили в надзорном органе, также будет проведено расследование в связи с тем, что в ходе спецоперации пострадали люди.
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
28 августа, 09:39Задержание Атамбаева
Погибшего при задержании Атамбаева спецназовца посмертно наградили медалью
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. При этом Атамбаев заявлял, что все эти обвинения носят политический характер.
Алмазбек Атамбаев
13 августа, 11:42Задержание Атамбаева
Эксперт рассказал, как Атамбаев может избежать пожизненного срока
100231
Обсудить 0
Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевКиргизияВ мире
Рекомендуем
Журналист и блогер Юрий Дудь, победивший в номинации Лицо с экрана, на церемонии вручения 17-й ежегодной премии Человек года 2019 по версии журнала GQ
Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
РИА
Новости
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Учения
Военные из Узбекистана на учениях "Центр-2019" приготовили плов
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
Лента
новостей
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
В МИД прокомментировали отставку Болтона
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Стенд компании Роснефть на Петербургском международном экономическом форуме 2018
В МИД оценили заявления США о возможности новых санкций против "Роснефти"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на слова Сенцова о планах "вернуться в Крым на танке"
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Иранский полицейский
СМИ: в Иране задержали трех граждан Австралии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Красноярском крае начальника полиции поселка нашли мертвым
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Экспонаты выставки скифского искусства в Берлине
Крымские музейщики передали суду в Амстердаме документы по скифскому золоту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:30МИД прокомментировал планы Нетаньяху по Иорданской долине
20:30Белый дом готовится к возможным переговорам Трампа и Роухани, пишут СМИ
20:27Малышева отреагировала на публикации СМИ о допустимости каннибализма
20:23В Индонезии задержали 29 человек после беспорядков на востоке страны
20:16Экс-чиновница потребовала сто тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
Лента новостейМолния