В Киргизии проверят действия силовиков при задержании Атамбаева

БИШКЕК, 11 сен - РИА Новости. Военная прокуратура Киргизии проверит правомочность действий силовиков во время спецоперации по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, в ходе которой пострадали более 100 человек, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе Генпрокуратуры.

Как уточнили в Генпрокуратуре, коллективное заявление на руководителей силовых ведомств от жителей села Кой-Таш, где прошла спецоперация, поступило в понедельник.

"Вышеуказанное коллективное заявление в части действий должностных лиц МВД и ГКНБ (Госкомитет нацбезопасности - ред.) Кыргызской республики направлено в военную прокуратуру для рассмотрения в рамках имеющегося досудебного производства, по результатам которого будет дана соответствующая юридическая оценка", - сказали в пресс-службе.

Как добавили в надзорном органе, также будет проведено расследование в связи с тем, что в ходе спецоперации пострадали люди.

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.