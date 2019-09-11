ТОКИО, 11 сен — РИА Новости, Ксения Нака. В Японии сформировали новый состав кабинета министров, объявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.

Трансляцию в прямом эфире вел телеканал NHK

В новом правительстве на своих местах остались только два политика, наиболее близких премьеру Синдзо Абэ: генеральный секретарь Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.

Два члена кабмина сменились "по горизонтали": глава МИД Таро Коно возглавил Минобороны, а на его место пришел нынешний министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги.

Еще вернулись два человека, работавшие при прежних кабинетах: министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като и министр общенациональных дел Санаэ Такаити.

Еще 13 человек войдут в состав правительства впервые:

— министр образования и науки Коити Хагиуда; министр образования и науки Коити Хагиуда; — министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Таку Это; министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Таку Это; — министр национальных земель и транспорта Кадзуёси Акаба; министр национальных земель и транспорта Кадзуёси Акаба; — министр по делам Олимпиады и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото; министр по делам Олимпиады и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото; — министр экономики, промышленности и торговли Иссю Сугавара; министр экономики, промышленности и торговли Иссю Сугавара; — министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура; министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура; — министр по делам сохранения населения на уровне выше ста миллионов, по совместительству — по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют принадлежащие России Южные Курилы) Сэйити Это; министр по делам сохранения населения на уровне выше ста миллионов, по совместительству — по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют принадлежащие России Южные Курилы) Сэйити Это; — министр юстиции Кацуюки Каваи; министр юстиции Кацуюки Каваи; — министр по делам восстановления после стихийных бедствий Кадзунори Танака; министр по делам восстановления после стихийных бедствий Кадзунори Танака; — глава комитета по общественной безопасности Рёта Такэда; глава комитета по общественной безопасности Рёта Такэда; — министр по делам науки и технологии Наокадзу Такэмото; министр по делам науки и технологии Наокадзу Такэмото; — министр по делам регионов Сэйго Китамура; министр по делам регионов Сэйго Китамура; — министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми. министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми.

Сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми 38-летний Синдзиро стал самым молодым в послевоенной истории страны политиком среди мужчин, вошедших в состав кабмина. По данным социологов, в будущем он сможет претендовать на пост премьера.

Кроме того, должность вне состава правительства — пост генерального секретаря совета безопасности — занял Сигэру Китамура, который возглавлял отдел разведки и исследований.

Средний возраст нового кабмина составил 61,5 лет.