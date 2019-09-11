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РИА Новости

В Японии сформировали новый состав кабинета министров

07:42 11.09.2019 (обновлено: 11:13 11.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 11 сен — РИА Новости, Ксения Нака. В Японии сформировали новый состав кабинета министров, объявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Трансляцию в прямом эфире вел телеканал NHK.
В новом правительстве на своих местах остались только два политика, наиболее близких премьеру Синдзо Абэ: генеральный секретарь Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.
Два члена кабмина сменились "по горизонтали": глава МИД Таро Коно возглавил Минобороны, а на его место пришел нынешний министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги.
Еще вернулись два человека, работавшие при прежних кабинетах: министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като и министр общенациональных дел Санаэ Такаити.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
05:03РИА Новости
Премьер Японии провел перестановки в руководстве правящей партии
Еще 13 человек войдут в состав правительства впервые:
министр образования и науки Коити Хагиуда;
министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Таку Это;
министр национальных земель и транспорта Кадзуёси Акаба;
министр по делам Олимпиады и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото;
министр экономики, промышленности и торговли Иссю Сугавара;
министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура;
министр по делам сохранения населения на уровне выше ста миллионов, по совместительству — по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют принадлежащие России Южные Курилы) Сэйити Это;
министр юстиции Кацуюки Каваи;
министр по делам восстановления после стихийных бедствий Кадзунори Танака;
глава комитета по общественной безопасности Рёта Такэда;
министр по делам науки и технологии Наокадзу Такэмото;
министр по делам регионов Сэйго Китамура;
министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми.
Сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми 38-летний Синдзиро стал самым молодым в послевоенной истории страны политиком среди мужчин, вошедших в состав кабмина. По данным социологов, в будущем он сможет претендовать на пост премьера.
Кроме того, должность вне состава правительства — пост генерального секретаря совета безопасности — занял Сигэру Китамура, который возглавлял отдел разведки и исследований.
Средний возраст нового кабмина составил 61,5 лет.
Вечером в среду новое правительство пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
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Синдзо АбэЯпонияВ мире
Популярные комментарии
А что так можно было?, а то у нас то вечные все
11 сентября, 08:56
VHVolodya Huivam
910002
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