ТОКИО, 11 сен — РИА Новости, Ксения Нака. В Японии сформировали новый состав кабинета министров, объявил генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга.
Трансляцию в прямом эфире вел телеканал NHK.
В новом правительстве на своих местах остались только два политика, наиболее близких премьеру Синдзо Абэ: генеральный секретарь Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.
Два члена кабмина сменились "по горизонтали": глава МИД Таро Коно возглавил Минобороны, а на его место пришел нынешний министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги.
Еще вернулись два человека, работавшие при прежних кабинетах: министр здравоохранения, труда и благосостояния Кацунобу Като и министр общенациональных дел Санаэ Такаити.
Еще 13 человек войдут в состав правительства впервые:
—министр образования и науки Коити Хагиуда;
—министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Таку Это;
—министр национальных земель и транспорта Кадзуёси Акаба;
—министр по делам Олимпиады и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото;
—министр экономики, промышленности и торговли Иссю Сугавара;
—министр по делам восстановления экономики Ясутоси Нисимура;
—министр по делам сохранения населения на уровне выше ста миллионов, по совместительству — по делам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют принадлежащие России Южные Курилы) Сэйити Это;
—министр юстиции Кацуюки Каваи;
—министр по делам восстановления после стихийных бедствий Кадзунори Танака;
—глава комитета по общественной безопасности Рёта Такэда;
—министр по делам науки и технологии Наокадзу Такэмото;
—министр по делам регионов Сэйго Китамура;
—министр охраны окружающей среды Синдзиро Коидзуми.
Сын бывшего премьера Дзюнъитиро Коидзуми 38-летний Синдзиро стал самым молодым в послевоенной истории страны политиком среди мужчин, вошедших в состав кабмина. По данным социологов, в будущем он сможет претендовать на пост премьера.
Кроме того, должность вне состава правительства — пост генерального секретаря совета безопасности — занял Сигэру Китамура, который возглавлял отдел разведки и исследований.
Средний возраст нового кабмина составил 61,5 лет.
Вечером в среду новое правительство пройдет церемонию утверждения императором страны, после чего будет считаться официально сформированным.