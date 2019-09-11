В Вязьме устранили аварию, оставившую город без воды

ВОРОНЕЖ, 11 сен - РИА Новости. Коммунальные службы устранили аварию на трубопроводе, оставившую во вторник без холодной воды около 55 тысяч жителей города Вязьма в Смоленской области, сообщает ГУМЧС по региону.

Информация об аварийном отключении холодной воды поступила спасателям около 16.00 мск вторника. Причиной отключения стала авария на водопроводе диаметром 600 миллиметров, в районе улицы 1-я Бозня. В результате без холодной воды остался весь город: 4390 жилых домов различной этажности с населением 54754 человека, а также 28 социально-значимых объектов.

"В 3.00 (мск) 11 сентября ремонтные работы завершены. Холодное водоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.