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РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал, что делать при отравлении в ресторане

07:16 11.09.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкКафе
Кафе
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали советы посетителям ресторанов, что делать в случае отравления.
В первую очередь, в ведомстве посоветовали обратиться к врачу, так как это необходимо для оказания квалифицированной помощи и сбора доказательств.

"Дело в том, что в этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение. Крайне желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Также Роспотребнадзор советует обязательно сохранять чек из ресторана или выписку по банковскому счету. Кроме того, необходимо найти несколько свидетелей. Далее нужно направить претензию владельцу ресторана, приложив к ним копию чека и медицинского заключения. В претензии можно заявить требования о возврате стоимости ужина, компенсации стоимости лечения и утраченного заработка в случае длительного больничного.
Добавляется, что претензию необходимо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении. Если же в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, следует обратиться с иском в суд.
"Кроме заявления в суд, вы также вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Ваша жалоба будет рассмотрена и при выявлении нарушений санитарного законодательства, и в области защиты прав потребителей. Виновные лица будут привлечены к ответственности", - заключили в ведомстве.
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