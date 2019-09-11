Роспотребнадзор рассказал, что делать при отравлении в ресторане

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Специалисты Роспотребнадзора дали советы посетителям ресторанов, что делать в случае отравления.
В первую очередь, в ведомстве посоветовали обратиться к врачу, так как это необходимо для оказания квалифицированной помощи и сбора доказательств.
"Дело в том, что в этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение. Крайне желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Также Роспотребнадзор советует обязательно сохранять чек из ресторана или выписку по банковскому счету. Кроме того, необходимо найти несколько свидетелей. Далее нужно направить претензию владельцу ресторана, приложив к ним копию чека и медицинского заключения. В претензии можно заявить требования о возврате стоимости ужина, компенсации стоимости лечения и утраченного заработка в случае длительного больничного.
Добавляется, что претензию необходимо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении. Если же в добровольном порядке уладить ситуацию не удалось, следует обратиться с иском в суд.
"Кроме заявления в суд, вы также вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор. Ваша жалоба будет рассмотрена и при выявлении нарушений санитарного законодательства, и в области защиты прав потребителей. Виновные лица будут привлечены к ответственности", - заключили в ведомстве.