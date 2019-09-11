Роспотребнадзор рассказал, что делать при отравлении в ресторане

"Дело в том, что в этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение. Крайне желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением", - говорится в сообщении на сайте ведомства.