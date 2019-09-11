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РИА Новости

Украина приостановила процесс расторжения соглашений с Россией, пишут СМИ

06:25 11.09.2019 (обновлено: 10:05 11.09.2019)
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© РИА НовостиМинистерство иностранных дел Украины
Министерство иностранных дел Украины
© РИА Новости
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, который набрал обороты при Петре Порошенко, пишет "Коммерсантъ".
Процесс односторонней денонсации соглашений начался в 2014 году после начала конфликта в Донбассе и возвращения Крыма в состав России. Сейчас Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении документов. Такая же ситуация — с документами, участницей которых Украина является в рамках СНГ.
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К последним утратившим силу соглашениям относятся Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года, и межправительственное соглашение от 1995 года "Об обмене правовой информацией", прекратившее действие 6 февраля.
В общей сложности двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 400 документов. В последний раз данные о том, сколько соглашений с Россией Украина расторгла, а сколько собирается, появлялись прошлой осенью.
Как отмечает издание, приостановление процесса расторжений может объясняться тем, что команде нового президента Владимира Зеленского, занятой кадровыми вопросами, пока не до этого.
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Источники газеты в российском МИД считают, что возобновление прежней практики или отказ от нее станет сигналом, который позволит понять, изменятся ли при новой власти отношения двух стран и в какую сторону.
По словам собеседника "Коммерсанта", и при Порошенко, и сейчас работали и работают соглашения об установлении дипотношений, о правительственной связи, договоренности о функционировании культурных центров друг друга. Кроме того, стороны взаимодействуют в таких юридических вопросах, как реадмиссия, взаимная выдача преступников и других.
Также за весь период конфликта между Россией и Украиной ни одна из сторон ни разу не ставила под сомнение двусторонние договоренности по сотрудничеству в сфере атомной энергетики.
Седьмого сентября состоялась историческая акция по одновременному освобождению заключенными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35". Среди отпущенных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую морскую границу 24 украинских военных.
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Ситуация на УкраинеМИД УкраиныСНГВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Не-не, скакуны, продолжайте!
11 сентября, 06:39
Петя Грин
180610010
Я, категорически против возобновления каких ли бо отношений с Украиной. Россия сделала очень много и продолжает делать, на данном этапе нельзя останавливаться и тем более вести разговоры со страной с националистическим и русофобским уклоном. Отгородится стеной, забыть, но при случае вернуть русские земли пусть даже в сговоре с западными "партнерами".
11 сентября, 07:32
ИСИван Сергеевич Крупин
6420000
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