Украина приостановила процесс расторжения соглашений с Россией, пишут СМИ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, который набрал обороты при Петре Порошенко, пишет Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, который набрал обороты при Петре Порошенко, пишет "Коммерсантъ"

Процесс односторонней денонсации соглашений начался в 2014 году после начала конфликта в Донбассе и возвращения Крыма в состав России. Сейчас Киев перестал направлять Москве уведомления о расторжении документов. Такая же ситуация — с документами, участницей которых Украина является в рамках СНГ.

К последним утратившим силу соглашениям относятся Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, действие которого прекратилось 1 апреля 2019 года, и межправительственное соглашение от 1995 года "Об обмене правовой информацией", прекратившее действие 6 февраля.

В общей сложности двусторонняя договорно-правовая база насчитывает около 400 документов. В последний раз данные о том, сколько соглашений с Россией Украина расторгла, а сколько собирается, появлялись прошлой осенью.

Как отмечает издание, приостановление процесса расторжений может объясняться тем, что команде нового президента Владимира Зеленского, занятой кадровыми вопросами, пока не до этого.

Источники газеты в российском МИД считают, что возобновление прежней практики или отказ от нее станет сигналом, который позволит понять, изменятся ли при новой власти отношения двух стран и в какую сторону.

По словам собеседника "Коммерсанта", и при Порошенко, и сейчас работали и работают соглашения об установлении дипотношений, о правительственной связи, договоренности о функционировании культурных центров друг друга. Кроме того, стороны взаимодействуют в таких юридических вопросах, как реадмиссия, взаимная выдача преступников и других.

Также за весь период конфликта между Россией и Украиной ни одна из сторон ни разу не ставила под сомнение двусторонние договоренности по сотрудничеству в сфере атомной энергетики.