Сербские зенитчики прошли подготовку на тренажерных системах в Ленобласти

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Военнослужащие военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил Сербии прошли интенсивную подготовку на тренажерных системах в Ленинградской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В учебном центре зенитных ракетных войск ВКС в городе Гатчина (Ленинградская область) расчеты ПВО Военно-Воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Сербия прошли интенсивную подготовку на современных тренажерных системах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти военнослужащие примут участие в первых российско-сербских учениях по ПВО "Славянский щит-2019" в Астраханской области. По данным российского оборонного ведомства, военные России и Сербии сдали зачеты на допуск к самостоятельной работе.