Премьер Японии провел перестановки в руководстве правящей партии

ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Глава правящей Либерально-демократической партии Японии, премьер-министр страны Синдзо Абэ провел перестановки в составе руководства партии, объявил на пресс-конференции в штаб-квартире партии генеральный секретарь Тосихиро Никаи, сохранивший свой пост.

Телеканал NHK транслировал ее в прямом эфире.

"Мы будем руководить партией с учетом (лозунга) "стабильность и новые вызовы". Считаю, что и в проведенных в партии перестановках нашла отражение эта мысль главы партии, премьер-министра Синдзо Абэ" , - сказал Никаи.

На своих постах остались генеральный секретарь Тосихиро Никаи и глава политического совета партии Фумио Кисида. Совет по общим вопросам возглавит Сюнъити Судзуки, а комитет по предвыборной политике - Хакубун Симомура.