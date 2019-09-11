Премьер Японии провел перестановки в руководстве правящей партии

ТОКИО, 11 сен – РИА Новости. Глава правящей Либерально-демократической партии Японии, премьер-министр страны Синдзо Абэ провел перестановки в составе руководства партии, объявил на пресс-конференции в штаб-квартире партии генеральный секретарь Тосихиро Никаи, сохранивший свой пост.
Телеканал NHK транслировал ее в прямом эфире.
"Мы будем руководить партией с учетом (лозунга) "стабильность и новые вызовы". Считаю, что и в проведенных в партии перестановках нашла отражение эта мысль главы партии, премьер-министра Синдзо Абэ" , - сказал Никаи.
На своих постах остались генеральный секретарь Тосихиро Никаи и глава политического совета партии Фумио Кисида. Совет по общим вопросам возглавит Сюнъити Судзуки, а комитет по предвыборной политике - Хакубун Симомура.
В течение сегодняшнего дня произойдут и перестановки в правительстве Японии, из 19 членов кабинета на прежних должностях останутся только два человека, а впервые войдут в состав кабинета министров 13 человек.