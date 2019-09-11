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РИА Новости

Генерал рассказал, как психбольной чуть не взорвал посольство США в 1979-м

03:57 11.09.2019 (обновлено: 12:05 11.09.2019)
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© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"Группа "Альфа"
Группа Альфа
© Фото : Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа"
Группа "Альфа". Архивное фото
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Счастливое стечение обстоятельств уберегло здание посольства США в Москве от разрушения в результате взрыва, устроенного душевнобольным весной 1979 года, рассказал РИА Новости командир группы "Альфа", Герой Советского Союза генерал-майор в отставке Геннадий Зайцев, возглавлявший подразделение в то время.
В интервью РИА Новости в канун своего 85-летия, отмечаемого в среду, Зайцев отметил, что та операция по обезвреживанию злоумышленника была первой боевой операцией в истории "Альфы". Тогда, 28 марта 1979 года, неизвестный человек проник на территорию посольства и потребовал от американских дипломатов обеспечить его выезд в США, где тот намеревался получить высшее образование, так как не прошел вступительные экзамены в МГУ. В случае невыполнения своего требования он пригрозил взорвать имеющееся у него самодельное взрывное устройство. Сотрудники посольства обратились за помощью к советской стороне, рассказал Зайцев.

"По приказу председателя КГБ мы прибыли в посольство", — вспоминал Зайцев. Спецназовцы обговорили все детали операции с представителями МИД СССР и посольства США. "Не исключали, что придется применять оружие. На все были получены соответствующие разрешения американской стороны. И одновременно было принято решение вести переговоры с этим преступником, потому что мы не знали о нем ничего. Эту часть возложили на меня", — рассказал командир "Альфы".

"Разговор был очень нудным, прямо скажу. Но, тем не менее, мне все-таки удалось его раскачать. Он сообщил о себе, что его зовут Власенко Юрий Михайлович, 1953 года рождения, житель города Херсона, в прошлом моряк торгового флота. Сдавал вступительные экзамены в МГУ, не прошел. Но в ходе дальнейшей беседы у меня сложилась твердое убежденное мнение, что мы имеем дело с психически неполноценным человеком, что в последующем подтвердилось", — добавил Зайцев.
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По его словам, при этом Власенко все время держал один палец на спусковой тяге, будучи готовым в любой момент подорвать самодельную бомбу.

"Принудить Власенко отказаться от своих замыслов не удалось", — сказал Зайцев. По его словам, спецназовцам дали команду обездвижить Власенко выстрелами в плечо и предплечье правой руки. "Мы рассчитывали, что Власенко отпустит спусковую тягу, и тогда можно будет его обезвредить и так далее", — пояснил Зайцев.

Выстрелы прозвучали, но желаемого результата спецназовцам добиться не удалось, так как Власенко забежал в одно из служебных помещений, где привел взрывное устройство в действие. "Там была покорежена мебель, возник пожар. Власенко донесли до машины скорой помощи, но в ней он скончался от смертельных ран, полученных при взрыве", — рассказал Зайцев.
Он отметил, что позже специально созданная оперативно-техническая комиссия сделала вывод, что трехсекционное взрывное устройство сработало не полностью. "В первой секции был пороховой заряд, во второй секции — тротиловый заряд, а в третьей секции — самой мощной по своей разрушительной силе — пол-литра пикриновой кислоты", — сказал Зайцев. "И было сделано заключение, что если бы сработал третий отсек, то здание американского посольства могло было быть частично разрушено", — добавил он.
Как было установлено, Власенко полтора месяца хранил пикриновую кислоту в дупле дерева в подмосковном лесу. "Но она впитала влагу, и поэтому, на наше счастье и на счастье американцев, не сдетонировала. Так закончилась эта операция", — резюмировал Зайцев.
Геннадий Зайцев командовал группой "А" в 1977-1988 и 1992-1995 годах и руководил рядом операций по обезвреживанию террористов, захватывавших заложников, в том числе детей. В 1986 году Зайцев был удостоен звания Героя Советского Союза "за большие заслуги в обеспечении государственной безопасности СССР, мужество и отвагу, проявленные при обезвреживании особо опасных преступников".
Читайте полный текст интервью с Геннадием Зайцевым >>
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