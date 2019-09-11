"Связи уже не помогут". Киев решил покарать гонителя Украинской церкви

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости, Антон Скрипунов. В "Православной церкви Украины" идут бои за влияние и деньги, а ее политическим покровителям грозит тюрьма. Против одного из авторов автокефального проекта Андрея Юраша, отвечавшего за религиозную политику при Порошенко, возбудили уголовное дело за незаконное преследование верующих канонической Украинской церкви. Однако сдаваться Юраш не намерен.

Шалость не удалась

В Стамбуле не так давно хотели провернуть аферу. Во время августовской встречи президента Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в текст меморандума "О защите окружающей среды" греки хотели по-тихому включить формулу: "Президент соглашается обеспечить преемственность религиозной политики своего предшественника".

Коварная фраза, которую советники Зеленского обнаружили в последний момент, по сути, сорвала встречу президента с патриархом — украинский лидер так и не подписал документ. Однако на Фанаре не оставляют попыток добиться от новой власти того, что им наобещала предыдущая. Десять месяцев назад уверенный в успехе автокефального проекта Петр Порошенко подписал с патриархом Варфоломеем соглашение, по которому томос об автокефалии ПЦУ обменивается на самые значимые украинские святыни.

Однако с тех пор статус ставропигии — прихода под прямым управлением патриарха Варфоломея — получила лишь Андреевская церковь в Киеве. Хотя та же участь ожидала, например, монастыри Одессы, а также главные святыни Украины: Киево-Печерскую и Почаевскую лавры.

На государственном уровне аппетиты Фанара помогал удовлетворять директор департамента Минкультуры по делам религии и национальностей Андрей Юраш. Львовский религиовед стремительно взлетел по карьерной лестнице во многом именно благодаря активному сотрудничеству с раскольниками и яростной критике канонической Украинской православной церкви. Это он, по данным источников РИА Новости в церковных кругах, занимался законодательной стороной проекта "незалежной церкви". И при его активном лоббировании Рада приняла скандальный законопроект о переименовании канонической УПЦ.

Однако принятый парламентом закон так и не вступил в силу — весной его оспорили в суде. Теперь суд грозит самому Юрашу: Государственное бюро расследований заподозрило чиновника в фальсификации уголовного дела против священнослужителя УПЦ протоиерея Виктора Земляного. По данным украинских СМИ, поводом послужило выданное им "религиоведческое заключение", на основании чего СБУ обвинила Земляного "в разжигании ненависти".

"Должностное лицо Минкультуры Украины умышленно, с целью предоставления органу досудебного расследования возможности искусственного создания доказательств обвинения, использовало свое служебное положение вопреки интересам службы, нарушив свои непосредственные обязанности, действуя с целью создания негативного имиджа религиозной организации "Киевская митрополия УПЦ" (юридическое название канонической УПЦ. — Прим. ред.) путем дискредитации ее ведущих служителей, составил документ под названием "Религиоведческие выводы", чем навредил <…> Земляному В. А.", — говорится в преамбуле уголовного дела против Юраша.

"Комическая ситуация"

Протоиерей Виктор Земляной — настоятель храма в селе Птичья. С 2016 года эта церковь постоянно мелькает в новостях. При поддержке "Правого сектора"* раскольники неоднократно пытались захватить здание, в ход шли дубинки и "коктейли Молотова". Прихожане, в основном пожилые женщины, несколько месяцев не покидали помещения.

Потом были месяцы судов. В результате община отстояла право на храм. Однако весной прошлого года боевики его все таки захватили. "Они разогнали дежуривших там женщин, срезали замки. У них с собой был сварочный аппарат, они на входе наварили "уши" и заперлись изнутри, требуя передачи церкви "Киевскому патриархату" (эта непризнанная мировым православием структура с 1992 года действует в стране наряду с УПЦ МП. — Прим. ред.). Мы приехали туда ночью, храм отбили, но полиция снова наложила на него арест, объяснив это тем, что возникла конфликтная ситуация", — рассказывал тогда РИА Новости отец Виктор.

© Фото : фото предоставлено пресс-службой УПЦ МП Успенский храм села Птичья Дубенского района Ровенской области блокирует "Правый сектор"* © Фото : фото предоставлено пресс-службой УПЦ МП Успенский храм села Птичья Дубенского района Ровенской области блокирует "Правый сектор"*

Год спустя страсти вокруг храма вроде бы поутихли, особенно на фоне смены власти. Однако это не помешало местному управлению СБУ с подачи Андрея Юраша завести дело на протоиерея, использовав донельзя абсурдный повод — интервью российским журналистам.

"На мой взгляд, ситуация просто комичная. Основанием для возбуждения по статье 300 части 3 ("Разжигание конфликтов на религиозной почве". — Прим. ред.) стали мои интервью российским каналам. Абсурд: российские журналисты аккредитуются для работы на Украине, они спокойно ездят по ее территории, снимают сюжеты и берут комментарии, но почему-то именно я, дав комментарий, разжег межконфессиональный конфликт", — возмущается священнослужитель.

Дело против Земляного стало, пожалуй, кульминацией гонений на верующих в Ровенской области, которые не прекращались с февраля. По данным УПЦ, именно в этом регионе, наряду с соседней Волынской областью, раскольники за последние месяцы захватили больше всего храмов. Причем зачастую в рейдерских захватах участвовали представители местной власти.

Ситуация накалилась до такой степени, что верующие встречали президента на Волынщине призывами остановить захваты храмов. И Зеленский, хоть и с оговоркой, что "государство не должно вмешиваться в церковные дела", пообещал разобраться с проблемой.

"Сын не поможет"

Символично, что встреча президента с верующими прошла в тот же день, когда стало известно о деле против Андрея Юраша. Это уже навело политологов на мысль, что новая власть хочет дистанцироваться от наследия предыдущего президента, особенно связанного с провальным "автокефальным проектом".

Впрочем, украинские СМИ утверждают, что просто так Юраш не уйдет. По данным издания "Вести", он уже начал переговоры со своими друзьями с Фанара: там в обмен на спасение от тюрьмы его, видимо, по американским каналам, попросили добиться от команды Зеленского исполнения обязательств предыдущей власти. То есть сдвинуть с мертвой точки процесс передачи грекам украинского имущества.

"Хотя сын Андрея Юраша, Святослав, член команды Зеленского и депутат парламента от "Слуги народа", в сегодняшней ситуации никакие связи ему не помогут. Если будет политическая воля привлечь его к ответственности, правоохранительные органы сделают это без проблем", — подчеркнул в беседе с РИА Новости политолог Михаил Погребинский.

А значит, нынешняя власть не только отстраняется от участия в религиозных вопросах, но и прекращает поддержку "Православной церкви в Украине". Созданная Юрашем и Порошенко (при поддержке Константинопольского патриарха Варфоломея) раскольническая структура может кануть в Лету так же стремительно, как и политическая карьера ее отцов-основателей.