МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук призвал журналистов бороться за свободу слова на Украине.

"Нацсовет сегодня превратился в "смотрящих". Вы (журналисты - ред.) меня не поддерживайте, это я говорю для того, чтобы вас не обвинили. Они превратились в "смотрящих" в самом негативном смысле этого слова. Я вам хочу сказать как юрист, я ознакомился и тоже смотрел заседание на NewsOne по поводу того, что в результате стало обращением в суд о лишении лицензии", – сказал Медведчук в эфире телеканала " 112.Украина " во вторник.

Он отметил, что ознакомился с вопросом того, как пытаются лишить телеканал "112 Украина" цифровой лицензии.

"Я знаю ситуацию и знакомился с вопросом того, как пытаются лишить вас цифровой лицензии. И как юрист я вам могу сказать, никаких, ни малейших оснований повлиять сегодня на NewsOne и "112 Украина" как каналы, которые допускали нарушения действующего законодательства, нет. Но если власть будет действовать по беспределу, то она может, к сожалению, сделать все", – отметил лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Он призвал украинских журналистов бороться за свободу слова.

"Но я считаю, что вы должны бороться, у вас есть много поклонников и сторонников, и я считаю, что борьба за свободу слова – это борьба вообще не просто за демократию, это борьба за условия нормальной жизни наших граждан в нормальной демократической успешной стране. Это надо делать, и вместе с вами это будут делать очень многие. Поверьте мне, я в этом не ошибусь", – добавил Медведчук.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.