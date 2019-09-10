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РИА Новости

В иранском правительстве прокомментировали отставку Болтона

22:45 10.09.2019 (обновлено: 23:17 10.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 10 сен – РИА Новости. Представитель правительства Ирана Али Рабии, комментируя отставку советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона заявил, что ушел крупнейший сторонник войны и экономического давления.
"Много месяцев назад Джон Болтон обещал, что Ирана не будет в течение трех месяцев. Мы до сих пор стоим, а он ушел. С отстранением крупнейшего сторонника войны и экономического терроризма у Белого дома будет меньше препятствий в понимании реалий Ирана", - написал Рабии в Twitter.
В свою очередь, МИД Ирана сообщил, что глава ведомства Мохаммад Джавад Зариф, отвечая на просьбу американского журналиста прокомментировать отставку Болтона, заявил, что министерство не будет публиковать каких-либо заявлений по внутренним делам США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий с ним. Он сообщил, что планирует на следующей неделе объявить, кто заменит Болтона на этом посту. В свою очередь Болтон заявил, что сам предложил американскому лидеру свою отставку.
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Отставка Джона БолтонаДжон БолтонИранСШАВ мире
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