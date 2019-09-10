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РИА Новости

Пушков заявил о пользе отставки Болтона для политики США в отношении Ирана

22:34 10.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона пойдет, скорее, на пользу дипломатии, может поспособствовать встрече президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани, считает глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий по ряду важных вопросов. В свою очередь, Болтон заявил, что сам принял решение об отставке.
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 22:03РИА Новости
Сенаторы США разошлись во мнении о роли Болтона во внешней политике
Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов США и Ирана на полях ГА ООН возможна.
"После отставки Болтона более вероятна встреча между Трампом и главой Ирана Рухани на ГА ООН, чему противился Болтон. Возможность такой встречи безо всяких условий со стороны президента США подтвердил госсекретарь Помпео. Отставка Болтона скорее на пользу, чем во вред дипломатии", - написал сенатор в Twitter.
США последовательно вводят санкции против Ирана, настаивая на том, что это не направлено на смену власти в стране, а исключительно на "смену их поведения". Трамп не раз заявлял о готовности встретиться с иранским руководством, однако первого шага в Вашингтоне ждут от Тегерана.
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Вчера, 22:26РИА Новости
В Кремле прокомментировали отставку Болтона
В 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ожидаются более 100 лидеров государств и около 80 премьер-министров и глав МИД. Выступления гостей пройдут в рамках общих прений с 24 по 30 сентября. Россию, согласно предварительному плану выступлений, будет представлять глава МИД Сергей Лавров.
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Отставка Джона БолтонаДжон БолтонСовет Федерации РФАлексей ПушковРоссияСШАВ мире
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