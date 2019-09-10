Пушков заявил о пользе отставки Болтона для политики США в отношении Ирана

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Отставка советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона пойдет, скорее, на пользу дипломатии, может поспособствовать встрече президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани, считает глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что попросил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона уйти в отставку из-за существующих разногласий по ряду важных вопросов. В свою очередь, Болтон заявил, что сам принял решение об отставке.

Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что встреча президентов США и Ирана на полях ГА ООН возможна.

"После отставки Болтона более вероятна встреча между Трампом и главой Ирана Рухани на ГА ООН, чему противился Болтон. Возможность такой встречи безо всяких условий со стороны президента США подтвердил госсекретарь Помпео. Отставка Болтона скорее на пользу, чем во вред дипломатии", - написал сенатор в Twitter

США последовательно вводят санкции против Ирана, настаивая на том, что это не направлено на смену власти в стране, а исключительно на "смену их поведения". Трамп не раз заявлял о готовности встретиться с иранским руководством, однако первого шага в Вашингтоне ждут от Тегерана.