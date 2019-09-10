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РИА Новости

Компания Apple представила три новых iPhone

21:15 10.09.2019 (обновлено: 08:22 11.09.2019)
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© REUTERS / Stephen LamГенеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
Генеральный директор Apple Тим Кук выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
© REUTERS / Stephen Lam
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Компания Apple на презентации в Купертино представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Новый iPhone 11 получил еще одну камеру - широкоугольную - с разрешением 12 мегапикселей. Ее оснастят режимом Night Mode, который позволит улучшить качество фотографий, сделанных в темном помещении или ночью. Также модель получит двукратный оптический зум. Одна из камер будет широкоугольной.
© REUTERS / Stephen Lam Тип: ИллюстрацииКиан Дранс выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
Киан Дранс выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
© REUTERS / Stephen Lam Тип: Иллюстрации
Киан Дранс выступает на презентации штаб-квартире в Купертино, штат Калифорния. 10 сентября 2019
Камера сможет снимать видео в разрешении 4К со скоростью 60 кадров в секунду. Фронтальная камера получит возможность записывать видео в режиме замедленной съемки.
Помимо этого, iPhone 11 оснастят дисплеем Liquid Retina диагональю 6,1 дюйма.
Работать iPhone 11 сможет на час дольше по сравнению с iPhone XR.
Смартфон будет доступен в шести цветах. Стоимость модели составит 699 долларов.
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Новый iPhone 11 Pro оснастят третьей камерой с телеобъективом. Он будет доступен в четырех цветах. Помимо этого, новая модель будет доступна в двух версиях: iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Они будут отличаться размерами: диагональ экрана составит соответственно 5,8 дюйма и 6,5 дюйма.
Также модель получит новый дисплей - Super Retina XDR.
Изменилась и "начинка" новых моделей. Три новых смартфона оснастят процессором A13, который станет самым быстрым в истории смартфонов, заверили в компании. Он способен осуществлять более триллиона операций в секунду.
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Помимо этого, iPhone 11 Pro будет работать без подзарядки на четыре часа дольше, чем iPhone XS, а iPhone 11 Pro Max - на пять часов дольше, чем iPhone XS Max.
Стоимость моделей составит будет начинаться от 999 долларов и 1099 долларов соответственно. Продажи стартуют 20 сентября.
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Apple iPhoneAppleКупертиноСШАТехнологииЭкономика
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