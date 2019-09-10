Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
"В офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине. Также говорилось об энергетической сфере", - говорится в сообщении офиса Зеленского в Telegram-канале.
На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве новому президенту Владимиру Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.
В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Коломойский покинул Украину в июне 2017 года и жил в Швейцарии, а в сентябре 2018 года переехал в Израиль. Он заявлял, что готов вернуться на Украину из Израиля после инаугурации Зеленского, но в итоге вернулся чуть раньше, 16 мая.