Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.

"В офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине. Также говорилось об энергетической сфере", - говорится в сообщении офиса Зеленского в Telegram-канале.

На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве новому президенту Владимиру Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.

В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.