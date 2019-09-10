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РИА Новости

Зеленский обсудил с Коломойским вопросы ведения бизнеса на Украине

21:15 10.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с олигархом Игорем Коломойским обсудил вопросы ведения бизнеса в стране, сообщил во вторник офис главы государства.
"В офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса на Украине. Также говорилось об энергетической сфере", - говорится в сообщении офиса Зеленского в Telegram-канале.
На Украине Коломойского неоднократно обвиняли в покровительстве новому президенту Владимиру Зеленскому, сам он это опровергал. Коломойский является одним из самых богатый людей на Украине. По разным данным, его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов.
В России в отношении Коломойского, которого многие СМИ называют одним из спонсоров "евромайдана", по событиям на юго-востоке Украины возбуждено уголовное дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны.
Коломойский покинул Украину в июне 2017 года и жил в Швейцарии, а в сентябре 2018 года переехал в Израиль. Он заявлял, что готов вернуться на Украину из Израиля после инаугурации Зеленского, но в итоге вернулся чуть раньше, 16 мая.
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Ситуация на УкраинеИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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