К тушению пожара на складе ГСМ в Нижегородской области привлекут два поезда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Два пожарных поезда планируют привлечь к тушению пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне Кудьминская в 1 километре северо-западнее поселка Дружный поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18 часов во вторник. По уточненной информации регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Горят пять строений (два склада - металлический и кирпичный, два административных здания, бытовое помещение), а также бочки с маслом на открытой площадке и 3 личных автомобиля. При пожаре пострадали два человека.

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