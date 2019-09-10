К тушению пожара на складе ГСМ в Нижегородской области привлекут два поезда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Два пожарных поезда планируют привлечь к тушению пожара на складе горюче-смазочных материалов в промзоне в Богородском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне Кудьминская в 1 километре северо-западнее поселка Дружный поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18 часов во вторник. По уточненной информации регионального управления МЧС, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Горят пять строений (два склада - металлический и кирпичный, два административных здания, бытовое помещение), а также бочки с маслом на открытой площадке и 3 личных автомобиля. При пожаре пострадали два человека.
"Решается вопрос о привлечении двух пожарных поездов ОАО "РЖД" со станции "Зелецино" Кстовского района. На месте находится первый заместитель начальника ГУМЧС по Нижегородской области Владимир Бирючков и заместитель губернатора, заместитель председателя правительства Нижегородской области Дмитрий Краснов. К тушению пожара привлекаются 116 человек и 26 единиц техники, в том числе от МЧС России – 96 человек и 34 единицы техники", - говорится в сообщении.