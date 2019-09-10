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РИА Новости

Польша предложила обучать украинских чиновников в своей дипакадемии

20:12 10.09.2019
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© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Польша предлагает обучать украинских чиновников в своей Дипломатической академии, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, выступая в дипакадемии во вторник.
В дипакадемии также присутствовали украинские дипломаты, в том числе посол Украины в Польше Андрей Дещица.
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"Мы предложили обучение новым украинским элитам здесь, в Дипломатической академии, в виде курсов подготовки к политической жизни в своей стране. Потому что мы хотели бы поделиться опытом Польши - государства, прошедшего период трансформации, подготовки к членству в Евросоюзе и в НАТО", - сказал Чапутович.
Он отметил, что подготовка коснется не только украинских дипломатов, но и "политиков, чиновников, тех, кто занимается политической деятельностью".
По словам польского министра, благодаря такому сотрудничеству украинские чиновники могли бы познакомиться с польской системой госслужбы. "Это позволит им, быть может, таким образом лучше представлять свое государство", - добавил он.
Ранее из МИД Польши были уволены практически все сотрудники, окончившие МГИМО. Выпускников российского вуза не осталось ни на одной значимой должности в МИД.
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