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РИА Новости
Культура

Джеки Чан не приедет в Россию на премьеру фильма "Тайна печати дракона"

19:54 10.09.2019
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© China Film Co. (2019)Кадр из фильма "Тайна печати дракона"
Кадр из фильма Тайна печати дракона
© China Film Co. (2019)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Актер Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона", которая пройдет 11 сентября в кинотеатре "Октябрь", сообщила пресс-служба фильма.
"Вынуждены сообщить, что из-за непредвиденных изменений в графике Джеки Чана визит актера 11 сентября‬ в Москву на премьеру фильма "Тайна печати дракона", к сожалению, не состоится", - говорится в сообщении.
"Тайна печати дракона" – вторая часть франшизы режиссера Олега Степченко о приключениях путешественника и картографа Джонатана Грина (Джейсон Флеминг). Первая часть киносаги называлась "Вий 3D" по мотивам повестей Николая Гоголя.
Джонатан Грин получает от Петра I поручение изготовить карты Дальнего Востока. Во время этого странствия европейский ученый попадает в Китай и сталкивается с таинственными существами, которые, казалось бы, существуют лишь в мифах и преданиях. В картине снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр.
Кадр из фильма Тайна печати дракона
3 июля, 17:11Культура
Шварценеггер рассказал о съемках в фильме Степченко "Тайна печати дракона"
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КультураКино и сериалыНовости культурыДжеки ЧанАрнольд ШварценеггерНиколай Гоголь
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