Джеки Чан не приедет в Россию на премьеру фильма "Тайна печати дракона"

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Актер Джеки Чан не сможет приехать в Россию на премьеру российско-китайского фильма "Тайна печати дракона", которая пройдет 11 сентября в кинотеатре "Октябрь", сообщила пресс-служба фильма.

"Вынуждены сообщить, что из-за непредвиденных изменений в графике Джеки Чана визит актера 11 сентября‬ в Москву на премьеру фильма "Тайна печати дракона", к сожалению, не состоится", - говорится в сообщении.

Джонатан Грин получает от Петра I поручение изготовить карты Дальнего Востока. Во время этого странствия европейский ученый попадает в Китай и сталкивается с таинственными существами, которые, казалось бы, существуют лишь в мифах и преданиях. В картине снимались актеры из России, Китая, Америки, Англии, том числе Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Чарльз Дэнс и Рутгер Хауэр.