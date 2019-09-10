Британия обеспокоена очередными ракетными пусками КНДР

ЛОНДОН, 10 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания обеспокоена очередными ракетными пусками КНДР и призывает эту страну предпринимать шаги, направленные на полную денуклеаризацию, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя Форин-офиса.

"Мы обеспокоены тем, что Северная Корея провела новые испытания баллистических ракет малой дальности, что является еще одним явным нарушением резолюций СБ ООН", - говорится в заявлении.

"Мы призываем Северную Корею уважать взятые на себя обязательства по участию в нацеленных на результат переговорах с США и предпринимать шаги к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации. Это единственный путь, который может привести КНДР к мирному и более благополучному будущему для ее жителей", - указал представитель британского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.