Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T19:39Z
https://ria.ru/20190910/1558545398.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155804/24/1558042472_0:308:3094:2048_1036x0_80_0_0_38b8f8c455b363d3a6fc387c316a1ffc.jpg
РИА Новости

Британия обеспокоена очередными ракетными пусками КНДР

19:39 10.09.2019
358
© REUTERS / KCNAИспытания новой ракетной пусковой установки в КНДР
Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР
© REUTERS / KCNA
Испытания новой ракетной пусковой установки в КНДР. Архивное фото
ЛОНДОН, 10 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания обеспокоена очередными ракетными пусками КНДР и призывает эту страну предпринимать шаги, направленные на полную денуклеаризацию, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя Форин-офиса.
"Мы обеспокоены тем, что Северная Корея провела новые испытания баллистических ракет малой дальности, что является еще одним явным нарушением резолюций СБ ООН", - говорится в заявлении.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Вчера, 19:32РИА Новости
Генсек ООН надеется на скорейшее возобновление диалога КНДР и США
"Мы призываем Северную Корею уважать взятые на себя обязательства по участию в нацеленных на результат переговорах с США и предпринимать шаги к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации. Это единственный путь, который может привести КНДР к мирному и более благополучному будущему для ее жителей", - указал представитель британского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.
Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи ранее заявил, что КНДР готова во второй половине сентября провести с США переговоры по вопросам, которые обсуждались ранее.
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
6 сентября, 18:53РИА Новости
Помпео заявил о намерении продолжать переговоры с КНДР
240025
Обсудить 4
Совет Безопасности ООНВеликобританияКНДРООНБезопасность
Рекомендуем
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр
Блэр призвал провести новый референдум для выхода из кризиса вокруг Brexit
РИА
Новости
Площадь в Мадриде
Соцпартия Испании не исключила возможность проведения новых выборов
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
Китай на фоне новых ракетных пусков КНДР надеется на диалог между сторонами
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Лента
новостей
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН надеется на скорейшее возобновление диалога КНДР и США
Ростуризм: Россия может стать самой либеральной визовой страной
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
Поклонская предостерегла Сенцова от "поездки в Крым на танке"
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
В Иране прокомментировали отставку Болтона
Вид города Кабул
ООН обеспокоена угрозами талибов сорвать выборы в Афганистане
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев и премьер Госсовета Китая обсудят торгово-экономические связи
Запуск американской крылатой ракеты
В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Трамп объяснил причину отставки Болтона
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео ответил на сообщения об "американском шпионе" в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
10:40Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру
10:37В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России
10:32"Нападение" на инкассаторов в Подмосковье оказалось учениями
10:32В Молдавии проходят массовые обыски по делу об отмывании денег
10:30"Санкционный" отдел в новой ЕК переподчинили еврокомиссару от Латвии
10:29Избирком признал выборы в парламент Крыма состоявшимися
Лента новостейМолния