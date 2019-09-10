Британия обеспокоена очередными ракетными пусками КНДР

ЛОНДОН, 10 сен – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания обеспокоена очередными ракетными пусками КНДР и призывает эту страну предпринимать шаги, направленные на полную денуклеаризацию, говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя Форин-офиса.
"Мы обеспокоены тем, что Северная Корея провела новые испытания баллистических ракет малой дальности, что является еще одним явным нарушением резолюций СБ ООН", - говорится в заявлении.
"Мы призываем Северную Корею уважать взятые на себя обязательства по участию в нацеленных на результат переговорах с США и предпринимать шаги к полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации. Это единственный путь, который может привести КНДР к мирному и более благополучному будущему для ее жителей", - указал представитель британского внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что утром во вторник Северная Корея провела два пуска снарядов или ракет из провинции Пхёнан-Намдо в сторону Японского моря. Дальность полета снарядов составила 330 километров. Правительство Японии заявило, что пуски не угрожали безопасности страны.
Первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи ранее заявил, что КНДР готова во второй половине сентября провести с США переговоры по вопросам, которые обсуждались ранее.
6 сентября, 18:53РИА НовостиПомпео заявил о намерении продолжать переговоры с КНДР