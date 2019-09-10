В МЧС уточнили площадь пожара на складе в Нижегородской области

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Площадь крупного пожара в промышленной зоне в Богородском районе Нижегородской области, по уточненным данным, составляет 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"По уточненным данным, площадь пожара – 5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

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Он также отметил, что для помощи в тушении возгорания готовят пожарный поезд.