Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T21:47Z
https://ria.ru/20190910/1558545309.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152206/94/1522069462_0:192:2959:1856_1036x0_80_0_0_09359934d0a6847123a36f04dabfbcbd.jpg
РИА Новости

В МЧС уточнили площадь пожара на складе в Нижегородской области

19:34 10.09.2019 (обновлено: 21:47 10.09.2019)
849
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Площадь крупного пожара в промышленной зоне в Богородском районе Нижегородской области, по уточненным данным, составляет 5 тысяч квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненным данным, площадь пожара – 5 тысяч квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что для помощи в тушении возгорания готовят пожарный поезд.
Сообщение о возгорании на складе ГСМ в промзоне "Кудьминская" поступило в Единую дежурно-диспетчерскую службу Богородского района после 18.00 во вторник.
Дежурная часть МЧС
28 августа, 13:17РИА Новости
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2018-2019 годах
011302
Обсудить 0
МЧС РФНижегородская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Полиция в Узбекистане
В Узбекистане женщина выкинула из окна роддома двух младенцев
РИА
Новости
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Кадр из фильма Джон Картер
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Лента
новостей
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
В США водителя Tesla засняли спящим за рулем, когда он мчался по трассе
Посол РФ рассказал, почему россияне стали чаще погибать на отдыхе в Турции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
Роман Бруннер
"Забил битой пьяного рабочего": как депутат "наводил порядок" в своем селе
Внешний вид Бутырского следственного изолятора
В башнях "Бутырки" пугачевских времен нашли заключенных
Пожар в Свято-Николаевском храме города Люботина
"Связи уже не помогут". Киев решил покарать гонителя Украинской церкви
Поисковая операция в бухте Большая Саранная Авачинского залива, Камчатский край
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев отреагировал на слова Сенцова о планах "вернуться в Крым на танке"
Крупный пожар в Богородском районе. Видео с места ЧП
В Нижегородской области загорелся склад для хранения масла
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
10:40Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру
10:37В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России
10:32"Нападение" на инкассаторов в Подмосковье оказалось учениями
10:32В Молдавии проходят массовые обыски по делу об отмывании денег
10:30"Санкционный" отдел в новой ЕК переподчинили еврокомиссару от Латвии
10:29Избирком признал выборы в парламент Крыма состоявшимися
Лента новостейМолния