Медведев и премьер Госсовета Китая обсудят торгово-экономические связи

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян 17 сентября в Санкт-Петербурге обсудят перспективные направления укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба российского правительства.

Ли Кэцян будет находиться в России 16-18 сентября по приглашению Медведева.

Глава правительства РФ и его коллега из КНР проведут 24-ю регулярную встречу, нацеленную на дальнейшее развитие всего комплекса российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

"В ходе встречи будут рассмотрены основные вопросы и перспективные направления укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.