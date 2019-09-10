Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T19:24Z
https://ria.ru/20190910/1558545041.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155849/35/1558493540_0:159:2964:1826_1036x0_80_0_0_afd79900ae7688204e712fd7893a1c8a.jpg
РИА Новости

Медведев и премьер Госсовета Китая обсудят торгово-экономические связи

19:24 10.09.2019
518
© POOL / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© POOL
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян 17 сентября в Санкт-Петербурге обсудят перспективные направления укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба российского правительства.
Ли Кэцян будет находиться в России 16-18 сентября по приглашению Медведева.
Лабораторные мыши
6 сентября, 16:46Россия-Китай: Главное
Китай и Россия укрепляют региональное сотрудничество в области науки
Глава правительства РФ и его коллега из КНР проведут 24-ю регулярную встречу, нацеленную на дальнейшее развитие всего комплекса российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.
"В ходе встречи будут рассмотрены основные вопросы и перспективные направления укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении.
В пресс-службе российского правительства отметили, что договоренности по итогам встречи будут отражены в Совместном коммюнике. Кроме того, по итогам переговоров планируется подписание межправительственных, межведомственных и корпоративных документов, касающихся углубления экономического взаимодействия в различных сферах.
Корабль Союз МС-09
3 сентября, 19:03Россия-Китай: Главное
Китай и Россия начинают сотрудничество в области спутниковой навигации
300034
Обсудить 0
Ли КэцянДмитрий МедведевРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Традиционная китайская башня на фоне Луны, Чэнду, Китай
Из Чэнду в Россию начался экспорт подержанных автомобилей
РИА
Новости
Газовая буровая установка Екатерина на Бованенковском месторождении
Газпром активизирует геологоразведку для новых поставок газа в Китай
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Орешкин сообщил о росте товарооборота между Россией и странами АСЕАН
В центре Сухума собрались сторонники Хаджимбы
Лента
новостей
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре
Россия планирует поставлять странам АСЕАН экологически чистые удобрения
Полиция
В Краснодаре полиция расследует массовую драку в аквапарке
Города России. Санкт-Петербург
В Петербурге выделили новый участок под храм вместо парка Малиновка
Президент РФ Владимир Путин и глава компании Газпром Алексей Миллер во время встречи
Путин обсудил с Миллером возможность поставок газа в Китай через Монголию
Автомобиль скорой медицинской помощи
В Ульяновской области исколотую вилкой девочку готовят к выписке
Робот Федор опубликовал видео его извлечения из Союза
Робот "Федор" опубликовал видео, как его извлекли из корабля "Союз"
Лайнер Spectrum of the Seas прибыл в порт Владивостока
Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
10:49Представители Розенбаума опровергли сообщения о второй операции артиста
10:48Роухани прокомментировал отставку Болтона
10:46На выборах в Петербурге поступила одна жалоба на нарушение закона
10:46В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
10:46В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
10:45Российский посол рассказал о высокой нагрузке дипломатов в Анталье
10:44В России могут начать строже наказывать за нарушения ПДД
10:43Россия будет наращивать эффективность господдержки туризма, заявил Путин
10:41Меркель рассказала о работе над проведением "нормандского" саммита
10:40Гособвинение выступило против передачи дела Серебренникова в прокуратуру
10:37В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России
10:32"Нападение" на инкассаторов в Подмосковье оказалось учениями
10:32В Молдавии проходят массовые обыски по делу об отмывании денег
10:30"Санкционный" отдел в новой ЕК переподчинили еврокомиссару от Латвии
10:29Избирком признал выборы в парламент Крыма состоявшимися
Лента новостейМолния