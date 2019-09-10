Ростуризм: Россия может стать самой либеральной визовой страной

"Россия сегодня перезапускает отрасль туризма с учетом самых передовых тенденций: цифровизации, продвижения и открытости в части снятия визовых ограничений", - сказала Зарина Догузова, выступая на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO).

Глава ведомства подчеркнула, что Россия смотрит на туризм как на стратегическую отрасль экономики. "Это прорывное решение не только в масштабах России, но и в масштабах всего мира. После того как электронная виза заработает на всей территории, Россия станет страной с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран", - сказала руководитель Ростуризма.