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РИА Новости
Туризм

Ростуризм: Россия может стать самой либеральной визовой страной

19:35 10.09.2019
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© Фото : Ростуризм Главы Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
Главы Ростуризма Зарина Догузова на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO) в Санкт-Петербурге
© Фото : Ростуризм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Введение режима электронных виз на всей территории России сделает страну государством с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран, заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
С 1 января 2021 года система электронной визы должна заработать на территории всей страны.
"Россия сегодня перезапускает отрасль туризма с учетом самых передовых тенденций: цифровизации, продвижения и открытости в части снятия визовых ограничений", - сказала Зарина Догузова, выступая на 23-й Генеральной ассамблее Всемирной туристической организации (UNWTO).
Глава ведомства подчеркнула, что Россия смотрит на туризм как на стратегическую отрасль экономики. "Это прорывное решение не только в масштабах России, но и в масштабах всего мира. После того как электронная виза заработает на всей территории, Россия станет страной с самым либеральным визовым режимом среди развитых стран", - сказала руководитель Ростуризма.
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