Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания

НЬЮ-ЙОРК, 10 сен - РИА Новости. Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.

"Госдеп США пошел навстречу запросу из посольства в Вашингтоне о добавлении нашей семье дополнительного времени на свидания и выделили нам дополнительно два дня. Выбрали мы среду и четверг по четыре часа", - сказала Алла Бут.

По ее словам, свидания на общих основаниях будут проводиться по субботам и воскресеньям.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".