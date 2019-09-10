Госдеп разрешил семье Бута провести с ним два дополнительных свидания

НЬЮ-ЙОРК, 10 сен - РИА Новости. Госдеп США разрешил семье Виктора Бута провести два дополнительных свидания с россиянином в тюрьме Мэрион в штате Иллинойс, заявила на пресс-конференции журналистам супруга россиянина Алла Бут.
"Госдеп США пошел навстречу запросу из посольства в Вашингтоне о добавлении нашей семье дополнительного времени на свидания и выделили нам дополнительно два дня. Выбрали мы среду и четверг по четыре часа", - сказала Алла Бут.
По ее словам, свидания на общих основаниях будут проводиться по субботам и воскресеньям.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет "земля-воздух".
Россиянин отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали: 25 лет тюрьмы.