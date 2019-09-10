Пушков ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в ответ на заявление главы Пентагона Марка Эспера отметил, что у России и США разные представления о "нормальности".

Ранее Эспер сказал, что приветствовал бы трансформацию России в "более нормальное" государство, которое разделяет ценности, продвигаемые США и союзниками по НАТО.

"Если в США считают нормальным 18 лет вести войну в Афганистане, в течение 10 лет оккупировать Ирак, бомбить Югославию, разрушить Ливию, вооружать джихадистов в Сирии, да еще и требуют поддержки такой политики, то у нас совсем разные представления о нормальности", — написал сенатор в Twitter.

Ранее Пушков, комментируя заявление Эспера также заявил, что мир более не намерен действовать по американским правилам, и призвал главу Пентагона "проснуться".

Накануне заявление Эспера также прокомментировали глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Лавров подчеркнул, что Россия продолжит действовать как "нормальная страна" и не будет уподобляться США с их грубейшими нарушениями международного права. В качестве примера он также привел политику Вашингтона в отношении Ирака и Ливии.

Шойгу поддержал главу МИД и заявил, что Россия пока "побудет ненормальной".

Отношения между Россией и странами Запада ухудшились из-за событий на Украине и в Крыму. Москву обвинили во вмешательстве во внутренние дела Киева и ввели санкции. Российская сторона приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и неоднократно называла обвинения в свой адрес голословными.