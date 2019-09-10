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РИА Новости

Пушков ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"

18:57 10.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков в ответ на заявление главы Пентагона Марка Эспера отметил, что у России и США разные представления о "нормальности".
Ранее Эспер сказал, что приветствовал бы трансформацию России в "более нормальное" государство, которое разделяет ценности, продвигаемые США и союзниками по НАТО.
Флаги России и США на здании американского посольства в Москве
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Аршином общим не измерить. США ждут от России американской "нормы"В Пентагоне хотят, чтобы Россия вела себя как "нормальная" страна. России американские стандарты в этом вопросе не нравятся, поэтому она предпочла остаться "ненормальной".
"Если в США считают нормальным 18 лет вести войну в Афганистане, в течение 10 лет оккупировать Ирак, бомбить Югославию, разрушить Ливию, вооружать джихадистов в Сирии, да еще и требуют поддержки такой политики, то у нас совсем разные представления о нормальности", — написал сенатор в Twitter.
Ранее Пушков, комментируя заявление Эспера также заявил, что мир более не намерен действовать по американским правилам, и призвал главу Пентагона "проснуться".
Накануне заявление Эспера также прокомментировали глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.
Лавров подчеркнул, что Россия продолжит действовать как "нормальная страна" и не будет уподобляться США с их грубейшими нарушениями международного права. В качестве примера он также привел политику Вашингтона в отношении Ирака и Ливии.
Министр обороны США Марк Эспер
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"Препятствие". Политолог о призывах в США к РФ "быть нормальной страной" В России ответили на призыв главы Пентагона быть "нормальной страной". Какова эта "норма" у США, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Евгений Бень.
Шойгу поддержал главу МИД и заявил, что Россия пока "побудет ненормальной".
Отношения между Россией и странами Запада ухудшились из-за событий на Украине и в Крыму. Москву обвинили во вмешательстве во внутренние дела Киева и ввели санкции. Российская сторона приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и неоднократно называла обвинения в свой адрес голословными.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что общение с Москвой на языке силы контрпродуктивно. Глава государства отмечал, что попытки стран Запада обвинить Россию "во всех смертных грехах" вредят международным отношениям.
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Сергей ЛавровНАТОАлексей ПушковВладимир ПутинСергей ШойгуРоссияСШАВ миреПолитика
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