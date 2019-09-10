Порошенко готов дать письменные показания по возбужденным против него делам

КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает спектаклем уголовные дела, возбужденные против него Государственным бюро расследований и заявил, что не хотел бы в нем участвовать, но готов предоставлять следствию письменные показания.

Пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова заявляла, что экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13. Ранее Порошенко дважды давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". После этого он пять раз проигнорировал вызовы на допрос в Госбюро. По словам его адвоката Игоря Голованя, экс-президент не пришел из-за занятости в Верховной раде, а также из-за несвоевременно врученной ему повестки. Во вторник защитник передал в Госбюро письменные показания Порошенко.

"Пока Государственное бюро расследований будет играть роль подконтрольного органа Портнову (Андрей Портнов - бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича - ред.)... я категорически не хотел бы принимать участие в этом спектакле. Но вместе с тем, хотел бы подчеркнуть, что всю информацию по всем вопросам, которые интересуют ГБР, мы уже предоставили, сегодня уже начали делать обнародование перечня ответов и будем предоставлять, не давая это превращать в троллинг и спектакль, где затрагиваются интересы национальной безопасности нашего государства", - заявил Порошенко журналистам.

Портнов ранее заявлял, что многие дела против Порошенко возбуждены по его заявлениям. Он сообщил, что правоохранители, в том числе, расследуют дела против бывшего президента из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам.

Также правоохранители расследуют дело о хищениях в армии, в нем, помимо Порошенко, фигурирует экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и чиновники госконцерна "Укроборонпром".