Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T18:44Z
https://ria.ru/20190910/1558543289.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155741/38/1557413858_0:0:3054:1718_1036x0_80_0_0_9eaba7ecaaa187ae46623eebb9f4aafd.jpg
РИА Новости

Порошенко готов дать письменные показания по возбужденным против него делам

18:44 10.09.2019
502
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 10 авг – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко считает спектаклем уголовные дела, возбужденные против него Государственным бюро расследований и заявил, что не хотел бы в нем участвовать, но готов предоставлять следствию письменные показания.
Пресс-секретарь Госбюро расследований Анжелика Иванова заявляла, что экс-президент является свидетелем в трех уголовных делах, фигурирует в 13. Ранее Порошенко дважды давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском" и уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой". После этого он пять раз проигнорировал вызовы на допрос в Госбюро. По словам его адвоката Игоря Голованя, экс-президент не пришел из-за занятости в Верховной раде, а также из-за несвоевременно врученной ему повестки. Во вторник защитник передал в Госбюро письменные показания Порошенко.
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
9 сентября, 18:05РИА Новости
"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
"Пока Государственное бюро расследований будет играть роль подконтрольного органа Портнову (Андрей Портнов - бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича - ред.)... я категорически не хотел бы принимать участие в этом спектакле. Но вместе с тем, хотел бы подчеркнуть, что всю информацию по всем вопросам, которые интересуют ГБР, мы уже предоставили, сегодня уже начали делать обнародование перечня ответов и будем предоставлять, не давая это превращать в троллинг и спектакль, где затрагиваются интересы национальной безопасности нашего государства", - заявил Порошенко журналистам.
Портнов ранее заявлял, что многие дела против Порошенко возбуждены по его заявлениям. Он сообщил, что правоохранители, в том числе, расследуют дела против бывшего президента из-за выезда на отдых на Мальдивы в 2018 году по якобы поддельным документам.
Также правоохранители расследуют дело о хищениях в армии, в нем, помимо Порошенко, фигурирует экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева и чиновники госконцерна "Укроборонпром".
В мае Госбюро возбудило еще одно дело против Порошенко. Бывшего президента обвинили в госизмене из-за того, что он отправил украинских моряков в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 17:21РИА Новости
Парубий сообщил о допросах депутатов по делу об узурпации власти Порошенко
200012
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеПетр ПорошенкоУкраинаВ мире
Рекомендуем
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Парубий сообщил о допросах депутатов по делу об узурпации власти Порошенко
РИА
Новости
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Трамп объяснил причину отставки Болтона
Соловьев отреагировал на слова Сенцова о планах "вернуться в Крым на танке"
Лента
новостей
Лидер Группировки Ленинград Сегей Шнуров выступает на концерте на стадионе Открытие Арена в Москве
Шнуров прокомментировал выступление нетрезвого Билана в Самаре
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Газопровод Opal
Суд ЕС отменил решение Еврокомиссии по Opal
Петр Порошенко на первом заседании девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ввели санкции против двух сотрудников СК
Президент Украины Владимир Зеленский
Представление Зеленского о досрочном роспуске ЦИК Украины поступило в Раду
Запуск американской крылатой ракеты
В МИД предостерегли ЕС от размещения американских ракет
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД
Музыкант Элтон Джон на 72-ом Каннском международном кинофестивале
Выяснилось, что у Элтона Джона коллекция яиц Фаберже больше, чем в Кремле
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30В Афинах произошло землетрясение магнитудой 3,5
11:30Санкт-Петербург в 2019 году могут посетить более девяти миллионов туристов
11:25Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе
11:24Житель Югры застрелил мужчину после просьбы не заходить в квартиру в обуви
11:24Киев пока не направлял в Исполком СНГ ноту о выходе из Содружества
11:21В Крыму пройдет повторное голосование на выборах в местные совет двух сел
11:21Жительнице Иркутской области предъявили обвинение в убийстве младенца
11:20В ОНФ предложили продавать вейпы и кальяны в закрытых витринах
11:19Эксперт оценил последствия заявления Нетаньяху по Иорданской долине
11:18Британские службы перехватили у берегов страны рекордное число мигрантов
11:18Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
11:16Жителя Улан-Удэ оштрафовали за неповиновение полиции на стихийной акции
11:16В Госдуме поддержали проект о наказании экспертов за ложные заключения
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
Лента новостейМолния