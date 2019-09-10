"Мосгортранс" отсудил 1,2 миллиона рублей у организаторов акции 27 июля

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Коптевский суд Москвы во вторник взыскал более 1,2 миллиона рублей по иску "Мосгортранса" к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Взыскать солидарно 1 миллион 218 тысяч 591 рубль 58 копеек, а также госпошлину в размере 14 тысяч рублей", - огласила решение судья.

Кроме Навального, ответчиками по иску проходят Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. При этом Албуров из числа соответчиков в конце концов был исключен.

Согласно иску, "Мосгортранс" понес убытки из-за простоя рейсов во время не согласованного с мэрией митинга, окончившегося массовыми задержаниями.

В ходе заседания ответчики попросили привлечь в качестве соответчиков по иску Росгвардию и полицию, но судья ходатайство отклонила.

Кроме того, представители ответчиков попросили предъявить финансовую отчетность "Мосгортранса", чтобы подтвердить заявленные требования. На транспортном предприятии в ответ заявили, что документы будут готовы лишь 1 октября, и они "не хотят закончить месяц с убытками". Судья в этом споре встала на сторону МУПа.

Милов в ответ заявил судье отвод: по его мнению, у нее нет достаточной квалификации, чтобы рассматривать это дело. "В любом коммерческом иске главным документом является финансовая отчетность", - заявил оппозиционер, но его ходатайство тоже отклонили.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.