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РИА Новости

"Мосгортранс" отсудил 1,2 миллиона рублей у организаторов акции 27 июля

18:18 10.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Коптевский суд Москвы во вторник взыскал более 1,2 миллиона рублей по иску "Мосгортранса" к Алексею Навальному и другим организаторам несанкционированной акции 27 июля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Взыскать солидарно 1 миллион 218 тысяч 591 рубль 58 копеек, а также госпошлину в размере 14 тысяч рублей", - огласила решение судья.
Кроме Навального, ответчиками по иску проходят Илья Яшин, Юлия Галямина, Александр Соловьев, Любовь Соболь, Илья Жданов, Владимир Милов, Георгий Албуров и Олег Степанов. При этом Албуров из числа соответчиков в конце концов был исключен.
Согласно иску, "Мосгортранс" понес убытки из-за простоя рейсов во время не согласованного с мэрией митинга, окончившегося массовыми задержаниями.
В ходе заседания ответчики попросили привлечь в качестве соответчиков по иску Росгвардию и полицию, но судья ходатайство отклонила.
Кроме того, представители ответчиков попросили предъявить финансовую отчетность "Мосгортранса", чтобы подтвердить заявленные требования. На транспортном предприятии в ответ заявили, что документы будут готовы лишь 1 октября, и они "не хотят закончить месяц с убытками". Судья в этом споре встала на сторону МУПа.
Милов в ответ заявил судье отвод: по его мнению, у нее нет достаточной квалификации, чтобы рассматривать это дело. "В любом коммерческом иске главным документом является финансовая отчетность", - заявил оппозиционер, но его ходатайство тоже отклонили.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице с середины июля. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.
Кроме того, ряд предприятий подали к организаторам несогласованных протестов иски о возмещении убытков и упущенной выгоды на сумму более 13 миллионов рублей.
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Алексей НавальныйМосковский городской судМосгортрансПроисшествия
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