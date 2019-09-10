В Удмуртии заводы подготовят предложения "Роскосмосу" для Восточного

УФА, 10 сен - РИА Новости. Промышленные предприятия Удмуртии по договоренности между властями республики и руководством Роскосмоса подготовят предложения для включения своей продукции в проект развития космодрома "Восточный", сообщили в пресс-службе главы региона.

Договоренность была достигнута во время встречи главы Удмуртии Александра Бречалова и гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина с предприятиями республики в Ижевске на площадке завода "Энергомаш". "Дмитрий Рогозин предложил предприятиям республики подготовить перечень предложений с целью их дальнейшего включения в стратегически важный проект по развитию космодрома "Восточный", - говорится в сообщении.

"Мы договорились, что Удмуртия подготовит каталог продукции, которая будет применена на космодроме "Восточный". Мы это всё оперативно рассмотрим и будем включать через наших проектантов в планы реализации. На территории Удмуртии находится концерн "Калашников". Нам необходимы для реализации трассы спасения нового пилотируемого корабля "Орёл" над акваторией Тихого океана средства оперативной доставки спасателей к кораблю. Не исключаю, что концерн "Калашников" представит свои предложения", - цитирует пресс-служба слова Рогозина.

В ведомстве пояснили, что свою продукцию и предложения о сотрудничестве Роскосмосу в день оружейника 18-19 сентября представят АО "Ижевский электромеханический завод "Купол", АО "Сарапульский электрогенераторный завод", ОАО "Элеконд", АО "Чепецкий механический завод", АО "Сарапульский радиозавод", ОАО "НИТИ "Прогресс", ООО ПО "Камбарский машиностроительный завод", ООО "Завод "Буммаш", АО "Концерн "Калашников".

"Мы с командой с первых дней решили, что не будем ждать, будет ли увеличиваться гособоронзаказ. Наша цель - конкурировать в глобальном мире и искать подобные форматы встреч для дальнейшей кооперации", - сказал на встрече Бречалов, отметив, что в настоящее время есть договоренности с госкорпорацией о поставках медицинской техники, телеметрических систем, систем визуального контроля и робототехники.