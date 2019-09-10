Минюст научит россиян решать проблемы посредством права, а не кумовства

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Единый портал правового информирования и правового просвещения создадут в России, чтобы помочь россиянам грамотно решать проблемы при помощи права, сообщил заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.

"Есть важнейшая государственная задача - это развитие правовой грамотности. Она состоит в том, чтобы сталкиваясь с определенной проблемой, человек знал, что ее можно решить правовым путём. То есть не к другу обратиться или людям, которые крепко выглядят, и так далее, а человек знает, что самым эффективным решением будет именно решение с помощью правовых мер", - сказал Новак на тематическом совещании в Совете Федерации.

Он отметил, что сейчас для решения каких-то проблемных вопросов граждане обращаются к помощи интернета. "А этот мир сейчас абсолютно мутный. Наша задача по итогам создания такого портала, чтобы первой строчкой (в поиске) всегда выходил этот авторитетный, поддерживаемый государством ресурс, который дальше поведёт человека по тому алгоритму, который действительно приведёт к эффективному правовому решению конкретной проблемной ситуации", - сказал замглавы Минюста.

Он отметил, что портал не будет конкурировать с порталом госуслуг, разрабатываемыми сейчас в рамках программы цифровая экономика различными суперсервисами.

"Задача портала - выполнять роль витрины, которая покажет пути и точки входа в другие ресурсы, куда нужно обращаться человеку с конкретной проблемой. Это для людей, которые ещё не поняли, какая именно им нужна государственная услуга, на какой суперсервис нужно обратиться. Для них этот портал, чтобы провести наиболее коротким путём к решению, которое обеспечит защиту их прав", - пояснил Новак.