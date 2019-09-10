ЦИК заявил об активном анализе всего происходящего в избиркомах Петербурга

В понедельник председатель ЦИК России Элла Памфилова призвала горизбирком Санкт-Петербурга не торопиться с подведением итогов голосования на выборах в регионе и внимательно рассмотреть все жалобы. В свою очередь председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направила в ЦИК, СК и Генпрокуратуру обращение, в котором попросила не допустить фальсификаций на муниципальных выборах в Петербурге.

"Я не читал пока обращений "Яблока" по этому поводу, но мы достаточно активно сейчас анализируем ситуацию и все, что происходит в избирательных комиссиях Санкт-Петербурга. Мы надеемся, что эта кампания закончится все-таки тем, что все партии, которые в ней участвовали, не будут иметь особых претензий к участковым и муниципальным избирательным комиссиям", - сказал Булаев журналистам.