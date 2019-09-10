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РИА Новости
Единый день голосования

ЦИК заявил об активном анализе всего происходящего в избиркомах Петербурга

17:34 10.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Центризбирком активно анализирует ситуацию с подведением итогов муниципальных выборов в Санкт-Петербурге, заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
В понедельник председатель ЦИК России Элла Памфилова призвала горизбирком Санкт-Петербурга не торопиться с подведением итогов голосования на выборах в регионе и внимательно рассмотреть все жалобы. В свою очередь председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова направила в ЦИК, СК и Генпрокуратуру обращение, в котором попросила не допустить фальсификаций на муниципальных выборах в Петербурге.
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"Я не читал пока обращений "Яблока" по этому поводу, но мы достаточно активно сейчас анализируем ситуацию и все, что происходит в избирательных комиссиях Санкт-Петербурга. Мы надеемся, что эта кампания закончится все-таки тем, что все партии, которые в ней участвовали, не будут иметь особых претензий к участковым и муниципальным избирательным комиссиям", - сказал Булаев журналистам.
Он подчеркнул, что речь идет о выборах в муниципальные органы власти. "Губернаторская кампания завершилась, протоколы введены, городская избирательная комиссия готовится к проведению итогового заседания", - отметил зампред ЦИК.
Муниципальные выборы прошли в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября вместе с выборами губернатора.
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Единый день голосованияНиколай БулаевЦИК РФСанкт-ПетербургПолитика
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