СПЧ изучит предложение Кузнецовой об амнистии несовершеннолетних и женщин

"Мы очень рады, что в процесс обсуждения проекта амнистии будущей уже включается все больше уважаемых людей. Мы уже знаем о предложениях бизнес-омбудсмена Бориса Титова, теперь появились предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Мы готовы обобщать все эти предложения, учитывать их и изучать", - сказал Федотов.