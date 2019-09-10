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РИА Новости

СПЧ изучит предложение Кузнецовой об амнистии несовершеннолетних и женщин

17:26 10.09.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов . Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ готов изучить предложение уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой об амнистии несовершеннолетних, осужденных по нетяжким статьям, и женщин с семейными обязанностями, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
Ранее пресс-служба института уполномоченных по правам ребенка сообщила, что Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину провести амнистию осужденным по нетяжким статьям для несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями. В частности, омбудсмен предлагает при определенных условиях освободить от наказания либо сократить срок отбывания наказания осужденным за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, беременным женщинам, женщинам, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей в возрасте до 14 лет.
"Мы очень рады, что в процесс обсуждения проекта амнистии будущей уже включается все больше уважаемых людей. Мы уже знаем о предложениях бизнес-омбудсмена Бориса Титова, теперь появились предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Мы готовы обобщать все эти предложения, учитывать их и изучать", - сказал Федотов.
В августе в интервью РИА Новости Федотов, сообщил, что Совет подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, один из них будет предложен президенту России Владимиру Путину.
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СПЧАнна КузнецоваМихаил ФедотовРоссияОбщество
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