СПЧ изучит предложение Кузнецовой об амнистии несовершеннолетних и женщин

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ готов изучить предложение уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой об амнистии несовершеннолетних, осужденных по нетяжким статьям, и женщин с семейными обязанностями, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
Ранее пресс-служба института уполномоченных по правам ребенка сообщила, что Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину провести амнистию осужденным по нетяжким статьям для несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями. В частности, омбудсмен предлагает при определенных условиях освободить от наказания либо сократить срок отбывания наказания осужденным за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, беременным женщинам, женщинам, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей в возрасте до 14 лет.
"Мы очень рады, что в процесс обсуждения проекта амнистии будущей уже включается все больше уважаемых людей. Мы уже знаем о предложениях бизнес-омбудсмена Бориса Титова, теперь появились предложения детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Мы готовы обобщать все эти предложения, учитывать их и изучать", - сказал Федотов.
В августе в интервью РИА Новости Федотов, сообщил, что Совет подготовил два варианта возможной амнистии по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, один из них будет предложен президенту России Владимиру Путину.