Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-10T14:42Z
https://ria.ru/20190910/1558529106.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155628/71/1556287164_0:89:2760:1642_1036x0_80_0_0_bfdd341b5d9cf55a57a8e3ee48580190.jpg
РИА Новости

Кузнецова предложила амнистировать несовершеннолетних по нетяжким статьям

14:23 10.09.2019 (обновлено: 14:42 10.09.2019)
283
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину провести амнистию осужденным по нетяжким статьям для несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями, сообщает пресс-служба института уполномоченных по правам ребенка.

"Детский омбудсмен Анна Кузнецова направила в адрес председателя Государственной думы РФ Володина предложение провести амнистию в отношении ряда категорий граждан, включающих несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями", - сообщает пресс-служба в Facebook.

Уточняется, что предложение касается лиц, осужденных по нетяжким статьям. В частности, омбудсмен предлагает при определенных условиях освободить от наказания либо сократить срок отбывания наказания осужденным за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, беременным женщинам, женщинам, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей в возрасте до 14 лет.
Подчеркивается, что данное предложение не распространяется на осужденных за особо тяжкие преступления, лишенных родительских прав, на совершивших преступления против несовершеннолетних, на осужденных два и более раз, на особо опасных рецидивистов.
"Я не раз посещала воспитательные колонии, СИЗО, общалась с несовершеннолетними. Конечно, нахождение в местах лишения свободы накладывает на них свой отпечаток, об этом говорят и сами сотрудники колоний, изоляторов. Поэтому необходимо снизить на несовершеннолетних негативное влияние, которое может быть получено в условиях заключения. Уверена, амнистия может благотворно повлиять на их исправление", - подчеркнула Кузнецова.
В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 1 августа 2019 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 540657 человек. При этом в таких учреждениях содержатся 43440 женщин, при женских колониях есть 13 домов ребенка, в которых проживают 455 детей. По данным за 2018 год в воспитательных колониях находились 1310 несовершеннолетних, в СИЗО - 915.
По предварительным данным, амнистия может коснуться не менее 3 тысяч человек.
Праздничный салют в честь Дня Победы на Поклонной горе в Москве
4 сентября, 19:36Сказано в эфире
Слышали новость? Экономических преступников могут амнистироватьНужна ли амнистия для предпринимателей? Каким должно быть наказание за насилие над представителями власти? Зачем интернатура для учителей? Как меняется отношение к благотворительности в России? Ответы на эти вопросы в новом выпуске программы "Слышали новость?".
0000016
Обсудить 0
Анна КузнецоваОбщество
Рекомендуем
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов
СПЧ изучит предложение Кузнецовой об амнистии несовершеннолетних и женщин
РИА
Новости
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова считает введение Дня отца в России важным
Статуя Фемиды в суде
Суд изучит показания обвиняемых по делу о теракте в петербургском метро
В Госдуме призвали решить проблемы с лекарственным обеспечением в России
Лента
новостей
Зрители в кинозале IMAX
В кинотеатрах будут показывать ролики о безопасности дорожного движения
В Челябинске ребенок и десять взрослых пострадали в ДТП с маршруткой
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Рябков обсудил с коллегой из Китая иранскую ядерную программу
Председатель Правления ПАО Промсвязьбанк Дмитрий Ананьев
Братьям Ананьевым заочно предъявили обвинение в растрате
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин раскритиковал Жириновского за слова о финансировании ряда регионов
Президент России Владимир Путин
Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль не видит проблем в темпах расследований дел об угрозах в соцсетях
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция не справится с новой волной беженцев, заявил Эрдоган
Машина Следственного комитета РФ
На Ямале женщину будут судить за ложное обвинение таксиста в изнасиловании
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Москвичей предупредили о похолодании в выходные
11:14Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о незаконном обогащении
11:11В Новосибирске вынесли приговор по делу о падении шкафов на пятиклассниц
11:10Москвичи не могут бесконтактно оплатить проезд на некоторых станциях метро
11:09Иркутская область оказалась в конце экорейтинга из-за пожаров и паводков
11:09Голикова поручила регионам оценить роль НКО в сфере соцуслуг
11:08Избирком утвердил победу Бабушкина на выборах главы Астраханской области
11:06В Раде предложили обсудить политику Киева в отношении России
11:06Правительство поручило увеличить количество тем по ПДД в учебных предметах
11:04Минпромторг предложит субсидии для производителей детских автокресел
11:03Зеленский намерен распустить ЦИК Украины из-за предвзятой работы
11:00Опрос показал, сколько процентов россиян довольны своей работой
10:58Министр Экваториальной Гвинеи хочет ознакомиться с российскими технологиями
10:58Силовики установили мины у участка разведения сил в Донбассе, заявили в ДНР
10:58Около трети подтопленных жилых домов в ЕАО освободились от воды
10:56Самолет iFly вылетел в Китай после вынужденного возвращения в Екатеринбург
10:55Роухани заявил о готовности Ирана и дальше сокращать обязательства по СВПД
10:54Оппозиция в Раде заявила о сворачивании властями с курса в ЕС и НАТО
10:53Ярославский детский омбудсмен получал жалобы от сирот из аварийного дома
10:52В ГД продолжат борьбу с интеллектуальным пиратством в сфере радиовещания
Лента новостейМолния