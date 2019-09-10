Кузнецова предложила амнистировать несовершеннолетних по нетяжким статьям

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова предложила председателю Госдумы Вячеславу Володину провести амнистию осужденным по нетяжким статьям для несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями, сообщает пресс-служба института уполномоченных по правам ребенка.

"Детский омбудсмен Анна Кузнецова направила в адрес председателя Государственной думы РФ Володина предложение провести амнистию в отношении ряда категорий граждан, включающих несовершеннолетних и женщин с семейными обязанностями", - сообщает пресс-служба в Facebook.

Уточняется, что предложение касается лиц, осужденных по нетяжким статьям. В частности, омбудсмен предлагает при определенных условиях освободить от наказания либо сократить срок отбывания наказания осужденным за преступления, совершенные в возрасте до 18 лет, беременным женщинам, женщинам, которые являются единственными и многодетными родителями, имеющими детей в возрасте до 14 лет.

Подчеркивается, что данное предложение не распространяется на осужденных за особо тяжкие преступления, лишенных родительских прав, на совершивших преступления против несовершеннолетних, на осужденных два и более раз, на особо опасных рецидивистов.

"Я не раз посещала воспитательные колонии, СИЗО, общалась с несовершеннолетними. Конечно, нахождение в местах лишения свободы накладывает на них свой отпечаток, об этом говорят и сами сотрудники колоний, изоляторов. Поэтому необходимо снизить на несовершеннолетних негативное влияние, которое может быть получено в условиях заключения. Уверена, амнистия может благотворно повлиять на их исправление", - подчеркнула Кузнецова.

В пресс-службе уточнили, что по состоянию на 1 августа 2019 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержались 540657 человек. При этом в таких учреждениях содержатся 43440 женщин, при женских колониях есть 13 домов ребенка, в которых проживают 455 детей. По данным за 2018 год в воспитательных колониях находились 1310 несовершеннолетних, в СИЗО - 915.