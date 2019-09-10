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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Посол КНР в России встретился с губернатором Приморского края

17:17 10.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 7 сентября провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
Чжан Ханьхуэй поздравил российскую сторону с успешным проведением 5-го Восточного экономического форума (ВЭФ) и поблагодарил краевую администрацию за помощь, оказанную китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа.
По словам дипломата, Дальний Восток имеет широкие перспективы и возможности для сотрудничества с Китаем. По его словам, две страны должны укреплять взаимодействие в таких областях, как инфраструктурная взаимосвязанность, переработка сельскохозяйственной продукции, логистика, туризм.
Олег Кожемяко поздравил китайскую делегацию с успехом 5-го ВЭФ и пригласил Чжан Ханьхуэя посетить Приморский край. Он отметил, что край неизменно придает большую важность сотрудничеству с Китаем, в последние годы сферы сотрудничества непрерывно расширяются, оно приносит несомненные результаты.
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