Посол КНР в России встретился с губернатором Приморского края

МОСКВА, 10 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 7 сентября провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй 7 сентября провел встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Чжан Ханьхуэй поздравил российскую сторону с успешным проведением 5-го Восточного экономического форума (ВЭФ) и поблагодарил краевую администрацию за помощь, оказанную китайской делегации во главе с вице-премьером Госсовета КНР Ху Чуньхуа.

По словам дипломата, Дальний Восток имеет широкие перспективы и возможности для сотрудничества с Китаем. По его словам, две страны должны укреплять взаимодействие в таких областях, как инфраструктурная взаимосвязанность, переработка сельскохозяйственной продукции, логистика, туризм.